Стерненко не переведут в Киев, а посадят в отдельную камеру
Экс-лидера одесского “Правого сектора“ Сергея Стерненко не переведут в следственный изолятор в Киеве. Его посадят в отдельную камеру в Одесском СИЗО. Об этом сообщили адвокаты осужденного в Facebook.
Читай также: Дело ПриватБанка: избрана мера пресечения Яценко
Так, известно, что правоохранители рассмотрели заявление, поданное ранее адвокатами. Они объясняли, что Стерненко якобы может угрожать опасность в Одессе, потому его стоит перевести в Киев.
Данная просьба была отклонена. Осужденного оставят в Одессе, однако к нему применят необходимые меры безопасности, а именно перевод в отдельную камеру.
Ранее сообщалось, что адвокаты Стерненко заявляли, что не знают где их подзащитный. Однако в прокуратуре ответили, что он находится в СИЗО, куда его доставили из зала суда. Что касается апелляции, то в среду, 24 февраля, она подана еще не была.
Читай также: Суд арестовал магистральный нефтепровод “Самара - Запад“
Также о митингах в поддержку Стерненко высказались власти. Так, замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что это “не мирные протесты“, а “вакханалия насилия“. Отдельные лица самостоятельно наделили себя правом решать, кто прав, а кто нет, считает политик.
Даниил Гетманцев из “Слуги народа“ отметил, что от правоохранителей требуют действий с минимальной толерантностью к нарушениям правопорядка.