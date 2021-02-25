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Стерненко не переведут в Киев, а посадят в отдельную камеру

Комментариев: 2
К осужденному применят необходимые меры безопасности.
Стерненко не переведут в Киев, а посадят в отдельную камеру
Стерненко не переведут в Киев, а посадят в отдельную камеру
УНИАН

Экс-лидера одесского “Правого сектора“ Сергея Стерненко не переведут в следственный изолятор в Киеве. Его посадят в отдельную камеру в Одесском СИЗО. Об этом сообщили адвокаты осужденного в Facebook.

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Так, известно, что правоохранители рассмотрели заявление, поданное ранее адвокатами. Они объясняли, что Стерненко якобы может угрожать опасность в Одессе, потому его стоит перевести в Киев.

Данная просьба была отклонена. Осужденного оставят в Одессе, однако к нему применят необходимые меры безопасности, а именно перевод в отдельную камеру.

Ранее сообщалось, что адвокаты Стерненко заявляли, что не знают где их подзащитный. Однако в прокуратуре ответили, что он находится в СИЗО, куда его доставили из зала суда. Что касается апелляции, то в среду, 24 февраля, она подана еще не была.

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Также о митингах в поддержку Стерненко высказались власти. Так, замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что это “не мирные протесты“, а “вакханалия насилия“. Отдельные лица самостоятельно наделили себя правом решать, кто прав, а кто нет, считает политик.

Даниил Гетманцев из “Слуги народа“ отметил, что от правоохранителей требуют действий с минимальной толерантностью к нарушениям правопорядка.

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Теги: Сергей Стерненко, СИЗО, Одесса, Киев, суд, камера
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Комментариев (2)
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vaxxojret    25.02.2021, 11:56
Оценка:  -20
vaxxojret
Логичное решение.В отдельной камере у этого"патриота"будет гораздо больше возможностей повеситься,или вскрыть себе вены.Оно больше никому не нужное,а знает много.Поэтому,раз уж оно оказалось в камере,то скоро окажется и в ином мире.Ведь гaндон никто никогда не использует дважды.
asfd0    25.02.2021, 11:51
Оценка:  -20
asfd0
Этого Экс-Пидepa теперь 7 лет надёжно охранять будут, в У.р.ине к убийцам особо трепетное отношение.
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