К осужденному применят необходимые меры безопасности.

Стерненко не переведут в Киев, а посадят в отдельную камеру УНИАН

Экс-лидера одесского “Правого сектора“ Сергея Стерненко не переведут в следственный изолятор в Киеве. Его посадят в отдельную камеру в Одесском СИЗО. Об этом сообщили адвокаты осужденного в Facebook.

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Так, известно, что правоохранители рассмотрели заявление, поданное ранее адвокатами. Они объясняли, что Стерненко якобы может угрожать опасность в Одессе, потому его стоит перевести в Киев.

Данная просьба была отклонена. Осужденного оставят в Одессе, однако к нему применят необходимые меры безопасности, а именно перевод в отдельную камеру.

Ранее сообщалось, что адвокаты Стерненко заявляли, что не знают где их подзащитный. Однако в прокуратуре ответили, что он находится в СИЗО, куда его доставили из зала суда. Что касается апелляции, то в среду, 24 февраля, она подана еще не была.

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Также о митингах в поддержку Стерненко высказались власти. Так, замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что это “не мирные протесты“, а “вакханалия насилия“. Отдельные лица самостоятельно наделили себя правом решать, кто прав, а кто нет, считает политик.

Даниил Гетманцев из “Слуги народа“ отметил, что от правоохранителей требуют действий с минимальной толерантностью к нарушениям правопорядка.