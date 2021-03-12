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Авария в Черном море: Спасенные с сухогруза моряки уже в порту Констанцы

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По последним данным, 2 человека погибло, 10 спасено, поиски 1 продолжались.
Моряки проходят медосмотр
Моряки проходят медосмотр
скриншот видео

Спасенных с судна Volgo Balt 179 моряков доставили в порт Констанцы.

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Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Твиттере.

По данным сотрудника дипведомства, мореплаватели проходят медосмотр. Также морякам предоставляют необходимую консульскую помощь, в частности, руководство посольства Украины в Румынии.

Также помощник министра иностранных дел рассказал о том, как себя чувствует единственная женщина, находившаяся на корабле, Ангелина Соколова.

Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, ее жизни ничего не угрожает, - уточнил Николенко.

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Как известно, 11 марта у берегов Констанцы затонуло судно Volgo Balt 179, шедшее из Ростова. На борту было 13 человек – членов экипажа из Украины. Корабль GSP Falcon спас 10 человек. МИД подтвердил гибель 2 моряков – электромеханика и капитана. Поиски еще 1 человека, по последним данным, продолжались силами береговой охраны и ВМС Румынии.

Напомним, ранее мы писали, что в Черном море горел балкер с грузом из Николаева.

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Теги: моряки, порт, корабль, сухогруз, крушение, Румыния
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