"Друзья" России: кто уже поздравил Путина с победой

Путина поздравили главы непризнанных "республик" Донбасса, а также другие марионетки Кремля - Абхазия и Южная Осетия.

Главы нескольких бывших советских государств, а также непризнанной миром Абхазии, руководители Китая, Кубы, Сербии, Венесуэлы, Кубы, Боливии поздравили президента РФ Владимира Путина с победой на выборах 18 марта 2018 года. Об этом сообщает Эхо Москвы.

“Первым на его победу на выборах отреагировал лидер Сербии. Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении назвал беспрецедентно высоким уровень отношений между Москвой и Пекином“, - отмечается в сообщении.

По данным издания, “о высоком политическом сознании россиян и глубокой их приверженности демократии рассуждал в поздравительной телеграмме глава Венесуэлы Николас Мадуро“. Он назвал братскими обе страны.

Поздравления Путин также получил от глав Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана.

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Лукашенко пожелал Путину “крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших свершений на благо россиян“ и пригласил в Минск обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в своем телеграмме “от себя, саудовского народа и правительства“ выразил Путину “самые лучшие поздравления и теплые пожелания в связи с вашим избранием на новый президентский срок и желаю здоровья и успехов“.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также поздравил Путина. “Я поздравляю вас и граждан Российской Федерации с переизбранием, и я желаю вам счастливого нового срока службы. Двусторонние отношения наших стран держатся на широкой и прочной основе“, - говорится в тексте поздравления, который опубликован на сайте президента Германии.

Президент Сирии тоже поздравил своего верного союзника.

“Исключительная поддержка российского народа является естественным результатом вашей выдающейся работы и службы в интересах России со всей самоотверженностью“, — цитирует слова Башара Асада пресс-служба сирийского президента.

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Кроме того, Путина поздравили главари террористических организаций ЛДНР, а также другие марионетки Кремля - ПМР, Абхазия, Южная Осетия.

“Разрешите от своего имени и от имени всего народа ДНР поздравить Вас с избранием на высокий пост президента Российской Федерации. Жители Донецкой народной республики пока не принимали участия в выборах президента России в связи с нашим непризнанным статусом, но мы все горячо переживали за Вас и молились о том, чтобы российский народ сделал правильный выбор“, — говорится в тексте поздравления Александра Захарченко.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп ничего не написал пока у себя в Twitter.

Напомним, Путин выиграл выборы с рекордным показателем. Верховная Рада может не признать это голосование. Соответствующее постановление внесли в парламент.