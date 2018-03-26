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МИД РФ прокомментировал массовые высылки дипломатов

Комментариев: 2
Российских дипломатов уже выслали 14 стран, в том числе Украина.
Россия высылает не менее 60 дипломатов США
Россия высылает не менее 60 дипломатов США
sputnik.ru

Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило решительный протест в связи с принятым рядом стран решением о высылке российских дипломатов.

Заявление МИД было опубликовано на сайте ведомства.

“Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта в Солсбери“, - прокомментировали в министерстве.

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Российская сторона также добавила, что недружественные шаги стран “не пройдут бесследно“ и Россия отреагирует.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия в ответ вышлет не менее 60 сотрудников американской дипмиссии.

Напомним, 14 марта Британия высылала 23 российских дипломата из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери и приостановила все дипломатические контакты на высоком уровне.

Позднее, 26 марта, в Германии и Польше сообщили, что вышлют по четыре российских дипломата. Украина высылает тринадцать российских дипломатов. США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть консульство РФ в Сиэтле.

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Теги: МИД РФ, Россия, дипломаты, ЕС, НАТО, Скрипаль, Великобритания
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Комментариев (3)
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дикий_Ким    26.03.2018, 17:56
Оценка:  +9
дикий_Ким
высылайте всех
Nok23    26.03.2018, 18:03
Оценка:  +3
Nok23
И закрывайте страну наХ..н
slocum    26.03.2018, 18:08
Оценка:  +4
slocum
Последний пусть выключит свет.
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