МИД РФ прокомментировал массовые высылки дипломатов
Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило решительный протест в связи с принятым рядом стран решением о высылке российских дипломатов.
Заявление МИД было опубликовано на сайте ведомства.
“Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта в Солсбери“, - прокомментировали в министерстве.
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Российская сторона также добавила, что недружественные шаги стран “не пройдут бесследно“ и Россия отреагирует.
В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия в ответ вышлет не менее 60 сотрудников американской дипмиссии.
Напомним, 14 марта Британия высылала 23 российских дипломата из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери и приостановила все дипломатические контакты на высоком уровне.
Позднее, 26 марта, в Германии и Польше сообщили, что вышлют по четыре российских дипломата. Украина высылает тринадцать российских дипломатов. США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть консульство РФ в Сиэтле.