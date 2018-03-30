Россия высылает 13 украинских дипломатов

В скором времени Россия также намерена ответить Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории .

Российская Федерация высылает 13 украинских дипломатов, в ответ на принятое ранее решение Украины выдворить 13 российских дипломатов.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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“Им (послам — ред.) были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. “дела Скрипалей“ российская сторона объявляет “persona non grata“ соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации“, — говорится на сайте ведомства.

Также в МИД РФ отметили, что Россия оставляет за собой право ответить Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории в связи с их действиями из-за “дела Скрипаля“.

“С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств“, — говорится в сообщении.

Как известно, ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

В четверг 29 марта власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в северной столице. Меры стали ответом на решение Вашингтона о высылке шестидесяти российских дипломатов и упразднении генконсульства в Сиэтле.

Также президент Украины Петр Порошенко принял и озвучил 26 марта решение выдворить российских дипломатов. 28 марта активисты пришли под посольство РФ с плакатами - “провожать“ высланных 13 дипломатов. Однако еще 66 российских сотрудников МИД остаются работать в Украине.