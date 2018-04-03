Пожар в Кемерово: появилось видео игровой зоны в момент возгорания

Показаны записи с трех камер наблюдения, установленных в ТЦ рядом с детской игровой зоной - вблизи очага возгорания. Видно, как дети в 15:59 начинают выбегать из этой зоны, а помещение, где они находились, ярко вспыхивает в 16:02.

Следственный комитет России опубликовал в YouTube видеозапись с камер наблюдения в игровой зоне кемеровского ТЦ Зимняя вишня. Видео датируется 25 марта, около 16:00 по местному времени - то есть как раз в то время, когда началось возгорание, передает РБК.

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В частности, на ролике продолжительностью 1:40 показаны записи с трех камер наблюдения, установленных в ТЦ рядом с детской игровой зоной - очаг возгорания находился рядом с ней. Видно, как дети в 15:59 начинают выбегать из этой зоны. Помещение, в котором они находились, ярко вспыхивает в 16:02.

Кроме того, на кадрах видно, как по игровой зоне бегает женщина в темной футболке или блузке и помогает выводить детей из помещения.

Уже во второй части выложенного СК РФ ролика показан вид на установленную в торговом центре карусель, на которой катается ребенок. Подбегает женщина, снимает ребенка и убегает. Другие посетители ТЦ также начинают спешно собираться. Гаснет верхнее освещение. Показывается съемка с третьей камеры наблюдения. На кадрах также видно, что верхнее освещение отключилось. Люди быстро покидают игровую зону.

Пожар в Кемерово: видео игровой зоны в момент возгорания 0:00 / 01:41

“Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего“, - говорится в сообщении СКР.

Ранее в Сеть выложили первые минуты после начала пожара в ТЦ Зимняя вишня, а также видео с внешней камеры наблюдения, доказывающее медлительность пожарных.

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Напомним, за пожар в Кемерово арестовали нескольких человек, в том числе гендиректор компании-владельца Зимней вишни.

Следователи задержали областного начальника инспекции строительного надзора Танзилию Комкову, поскольку ТЦ якобы оказался самостроем.