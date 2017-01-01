В Беларуси в ДТП попала детская футбольная команда из Украины, погиб ребенок
В воскресенье, 13 мая, в Каменецком районе Беларуси дети из украинской футбольной команды попали в ДТП. Один ребенок погиб, еще шестеро получили тяжелые травмы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Беларуси.
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Автокатастрофа произошла рано утром, около 7:00 часов на 54 км автодороги Р-98 Каменец-Шерешево-Свислочь, вблизи с. Мартынюки.
“Один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу“, - говорится в сообщении.
У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Местная ГАИ уточняет, что микроавтобус с детьми столкнулся с погрузчиком.
“Водитель (1976 г.р., гражданин Украины) управляя автомобилем марки Рено Мастер, совершил попутное столкновение с погрузчиком Амкодор под управлением 48-летнего местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир (2005 г.р., гражданин Украины), который находился на переднем пассажирском сидении“, - сообщили правоохранители.
Предположительно, водитель микроавтобуса просто уснул за рулем, а потому не увидел погрузчик.
Напомним, 17 февраля возле поселка Глеваха в Киевской области попал в ДТП микроавтобус, который вез детей в цирк. Погибли два человека.