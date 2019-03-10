В Эфиопии пассажир на две минуты опоздал на разбившийся самолет

Полиция задержала мужчину для проверки, но вскоре отпустила, поскольку его багаж не был погружен.

Гражданин Греции Антониос Маврополулос, который должен был в воскресенье, 10 марта, лететь самолетом авиакомпании Ethiopian Airlines, остался в живых потому, что опоздал на рейс, пишет издание Greek Reporter.

В интервью местному телеканалу ALPHA TV он заявил, что он опоздал на самолет на две минуты.

“Я видел, как люди садились на самолет. Я был очень зол из-за того, что меня не впускали“, - рассказал Маврополулос.

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По его словам, когда стало известно об авиакатастрофе, полиция задержала его, так как он был единственным пассажиром, не севшим на рейс.

“Между мной и крушением не было логической связи, ведь мой багаж был со мной, вот почему они не стали долго меня допрашивать“, - добавил он.

Мужчина показал фотографию своего билета на рейс ET302.

Напомним, на борту самолета Boeing 737 были 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Лайнер упал через шесть минут после взлета из аэропорта Аддис-Абебы. Никто из людей не выжил.

Известно, что в катастрофе пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли граждане более чем 30 стран.