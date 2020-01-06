“Крепостным и холопам”: Жириновский в центре Москвы раздавал деньги

Сеть облетела волна негодования.

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Вчера, 5 января, скандальный лидер Либерально-демократической партии РФ(ЛДПР) Владимир Жириновский прогулялся по Красной площади в Москве и где устроил раздачу денег для “крепостных и холопов”.

Видео “благотворительной акции” Жириновского транслировали ведущие российские СМИ.

Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы, - говорит Жириновский на видео.

Голос за кадром командует толпой:

Взяли - отходите.

В пресс-службе политика сообщили, что акция проводилась на Манежной площади. Там Жириновский якобы раздавал подарки.

Снега сильного нет, зато я здесь - вместо Деда Мороза, - говорил Жириновский.

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Он также сказал, что "все должны получать подарки, гулять на свежем воздухе и обязательно улыбаться".

Между тем, “жест доброй воли” со стороны одиозного политика восприняли не все. В соцсетях россияне выразили свое негодование перформансу политика.

"Позорище", "Жириновский раздает свою пятисекундную зарплату. Апофеоз щедрости", "Барин! Подайте Христа ради. Барин подал и холоп давай лбом о землю: "Спасибо, барин. Храни вас бог", "Докатились", "Какое унижение!", "Надо было ему морду набить, а эти все хавают", "Стыд", "Раздает то, что он же у всех и украл", - пишут возмущенные россияне в сети.

Жириновский раздает деньги «крепостным и холопам» на Красной площади pic.twitter.com/Bmh4PxJpVL — Лента.ру (@lentaruofficial) 6 січня 2020 р.

Комментарии скриншот

Комментарии скриншот

Напомним, Жириновский заявил, что РФ придется “превентивно уничтожить Украину”. Скандальный политик оказался в центре внимания.

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