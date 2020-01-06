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“Крепостным и холопам”: Жириновский в центре Москвы раздавал деньги

Комментариев: 3
Сеть облетела волна негодования.
Жириновский раздавал деньги
Жириновский раздавал деньги
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Вчера, 5 января, скандальный лидер Либерально-демократической партии РФ(ЛДПР) Владимир Жириновский прогулялся по Красной площади в Москве и где устроил раздачу денег для “крепостных и холопов”.

Видео “благотворительной акции” Жириновского транслировали ведущие российские СМИ. 

Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы, - говорит Жириновский на видео.

Голос за кадром командует толпой:

Взяли - отходите.

В пресс-службе политика сообщили, что акция проводилась на Манежной площади. Там Жириновский якобы раздавал подарки.

Снега сильного нет, зато я здесь - вместо Деда Мороза, - говорил Жириновский. 

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Он также сказал, что "все должны получать подарки, гулять на свежем воздухе и обязательно улыбаться".

Между тем, “жест доброй воли” со стороны одиозного политика восприняли не все. В соцсетях россияне выразили свое негодование перформансу политика.

"Позорище", "Жириновский раздает свою пятисекундную зарплату. Апофеоз щедрости", "Барин! Подайте Христа ради. Барин подал и холоп давай лбом о землю: "Спасибо, барин. Храни вас бог", "Докатились", "Какое унижение!", "Надо было ему морду набить, а эти все хавают", "Стыд", "Раздает то, что он же у всех и украл", - пишут возмущенные россияне в сети.

Комментарии
Комментарии
скриншот

Комментарии
Комментарии
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Напомним, Жириновский заявил, что РФ придется “превентивно уничтожить Украину”. Скандальный политик оказался в центре внимания.

 

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Теги: Жириновский, деньги, благотворительность, Москва
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Комментариев (4)
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Распятый_мальчик    06.01.2020, 15:05
Оценка:  0
Распятый_мальчик
Вяликая смехдержава встает с колен!!! Берегись Америка!!!
BROKER666    06.01.2020, 14:58
Оценка:  +1
BROKER666
нерабы, хуле... да, ВШИВЫЕ ХYЯС0СИНЫ?
Coюзник    06.01.2020, 14:50
Оценка:  +3
Coюзник
Наверное если провести референдум в РФ "О введении крепостного права" то проголосовало бы 110% населения
Kostos    06.01.2020, 14:42
Оценка:  +5
Kostos
Ишь ты! Ниразу нирабы! Поди брали и верещали: "дэнги давай! дэнги давай, кому сказал"
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