Латышка прикинулась больной COVID-19, чтоб бесплатно жить в Москве

Женщина не хотела съезжать из хостела.

В Москве 37-летняя гражданка Латвии Наталья Стрельцова стала героиней резонансной ситуации, связанной с распространением коронавируса.

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Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По предварительной информации, женщина в конце февраля купила билет в Москву, приехала и поселилась в хостеле "Кино" на Зоологической улице. Дни летели, деньги Стрельцовой тоже. Между тем, дама не собиралась домой, но и бесплатно ее никто держать не собирался.

После того, как администрация хостела предупредила женщину о выселении, она нашептала сотруднице на ухо, что больна коронавирусом и ей нельзя выходить на улицу.

Но план не сработал - на место вызвали скорую и копов. Вируса нет, Наташу отправили в психиатрическую больницу им. Алексеева (видимо, в голове был не только коронавирус), - сказано в сообщении.

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Напомним, всего за 12 дней число заболевших коронавирусом COVID-19 выросло в мире на 100 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 19 марта.

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