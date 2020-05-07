В Беларуси зафиксировали более 20 тыс случаев коронавируса
По данным на 7 мая в Беларуси за сутки зафиксировали 913 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 20 168 человек. Об этом сообщает белорусское издание Вечерний Гродно.
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Как сообщается, в стране проведено 229 466 тестов на коронавирус. Из них 8,7 % оказались положительными.
За весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 116 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Выздоровели 5 067 человек, у которых подтвердили COVID-19.
Напомним, ранее Беларусь “выслала” российского журналиста за репортаж о коронавирусе. Журналиста Кручинина депортировали и лишили аккредитации.
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