Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Беларуси зафиксировали более 20 тыс случаев коронавируса

Комментариев: 0
Скончались 116 человек.
В Беларуси за сутки заразились 913 человека
В Беларуси за сутки заразились 913 человека
EPA/UPG

По данным на 7 мая в Беларуси за сутки зафиксировали 913 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 20 168 человек. Об этом сообщает белорусское издание Вечерний Гродно

Читай также: Зеленский не поедет на парад Победы в Минск

Как сообщается, в стране проведено 229 466 тестов на коронавирус. Из них 8,7 % оказались положительными.

За весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 116 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Выздоровели 5 067 человек, у которых подтвердили COVID-19.

Напомним, ранее Беларусь “выслала” российского журналиста за репортаж о коронавирусе. Журналиста Кручинина депортировали и лишили аккредитации.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Беларусь, Коронавирус, Эпидемия, Данные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь