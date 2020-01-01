Лукашенко пришел на интервью без обуви

В фильме о журналистах, которые работают с Лукашенко, показали момент, как президент Беларуси пришел на интервью без обуви.

На одну из встреч с журналистом президент Беларуси Александр Лукашенко пришел без обуви. Об этом рассказывается в фильме Президентский Пул.

"Уважая труд уборщиц, я босиком хожу!", - сказал Лукашенко перед интервью, выходя из лифта без обуви.

Журналист Андрей Кривошеев рассказал, что он тоже был босиком во время интервью.

Напомним, Лукашенко во время торжественного собрания, посвященного Дню независимости страны, заявил, что украинцы и россияне завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".

Также сообщалось, что Лукашенко заявил о победе Беларуси над COVID-19. Он заявил, что градус борьбы в сражении с коронавирусом не снижается, но уже ясно, что страна победила.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet