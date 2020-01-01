В Минске исчезла Тихановская

После трехчасовой беседы с представителями власти в Центризбиркоме главный оппонент президента Александра Лукашенко уехала в неизвестном направлении.

Представители избирательного штаба оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не могут связаться с ней уже более пяти часов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил телеграм-канал Белсат.

По его данным, Тихановская приехала в Центральную избирательную комиссию со своим адвокатом Максимом Знаком, но при этом находилась с ним в разных комнатах.

Поэтому, по словам адвоката, он не знает, о чем Тихановская говорила с представителями власти. После этого она вышла из ЦИК, сказав: "Я приняла решение".

После этого Тихановская уехала в неизвестном направлении. Ее пресс-секретарь Анна Красулина отметила, что не знает, какое решение приняла Тихановская. Она по-прежнему не выходит на связь.

Ранее в штабе Тихановской заявили о тотальной фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси. Представители оппозиции утверждают, что имеют данные о том, что на самом деле от 70% до 90% избирателей проголосовали за Тихановскую.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet