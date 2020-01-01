Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лукашенко об оппозиции: "Черная сотня", уже делят портфели

Комментариев: 0
В стране нет столько портфелей, сколько уже выстроились оппозиционеров за ними, говорит Лукашенко. Обещает обеспечить метлами.
Лукашенко обвиняет оппозицию в намерении захватить власть
Лукашенко обвиняет оппозицию в намерении захватить власть
Reuters (архивное фото)

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности в среду, 19 августа, назвал оппозицию "черной сотней", которая уже делит портфели, сообщает БелТА.

"Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - сказал Лукашенко.

"Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом", - добавил он.

Лукашенко подчеркивает, что любые перемены должны осуществляться в рамках законодательства и правового поля.

"Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти", - заявил он.

"Вы меня поймите, что у меня нет другого выхода, как удержать страну в рамках правового поля согласно этой Конституции. В противном случае нами будут управлять другие", - добавил он.

Напомним, накануне Лукашенко заявил, что создание белорусской оппозицией координационного совета – это попытка захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. 

Оппозиционеры ответили, что координационный совет не имеет политической программы, поскольку не ставит своей целью получение власти.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Оппозиция, Беларусь, Лукашенко, протесты, Александр Лукашенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь