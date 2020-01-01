Из-за смерти младенца в Румынии заговорили об изменении обряда крещения

В Румынии произошел несчастный случай во время крещения шестинедельного ребенка. У того во время окунания в воду случилась остановка сердца. Ребенок через несколько часов скончался в больнице.

После смерти младенца во время обряда крещения, жители Румынии подвергли критике православную церковь и создали онлайн-петицию с призывом изменить религиозный обряд. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, новость о смерти ребенка настолько взбудоражила общественность, что в сети появилась онлайн-петиция с призывом изменить обряд крещения. Ее подписали почти 60 000 человек.

“Смерть новорожденного ребенка из-за этой практики - огромная трагедия. Этот риск должен быть исключен, чтобы радость крещения восторжествовала”, - говорилось во вступлении к петиции.

Отмечается, что в Румынии уже было несколько подобных случаев.

Также, The Guardian приводит комментарии некоторых румынских священников. Так, представитель церкви Василе Банеску сказал журналистам, что священники могут вылить немного воды на лоб ребенка вместо полного погружения в воду. А архиепископ Теодосие, лидер традиционалистского крыла церкви, сказал, что ритуал не изменится.

Известно, что в православной церкви окунание в воду является обязательной частью крещения, в то время как католики обходятся обливанием.

Напомним, в румынском городе Сучава в церкви Св. Константина и Елены во время крещения ребенка произошла трагедия. Шестинедельный ребенок во время обряда нахлебался воды и у него остановилось сердце.

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