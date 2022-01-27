Можно ли вакцинировать при остеохондрозе, ревматоидном артрите и диализе — ответ Минздрава

В Минздраве ответили на вопросы о вакцинации при остеохондрозе, ревматоидном артрите и диализе.

| Автор: Шароди Диана

Можно ли вакцинировать при остеохондрозе, ревматоидном артрите и диализе? / depositephotos.com

Многие украинцы обращались и к лечащим врачам, и в профильное министерство, чтобы получить аргументированный и научно исследованный ответ на то, какие есть противопоказания к вакцинации.

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Поэтому в пресс-центре Минздрава решили пояснить, можно ли вакцинировать при остеохондрозе, ревматоидном артрите и диализе.

"Не сомневайтесь, вакцинируйтесь и защитите себя от тяжелого течения COVID-19, госпитализации или смерти!",

— сказано в заявлении ведомства на Фейсбуке.

В украинском Минздраве отмечают, что пациентам с остеохондрозом важно вакцинироваться, чтобы защитить себя от COVID-19.

"Они рискуют получить тяжелое течение болезни",

— добавляют в Министерстве.

По данным медиков, ревматоидный артрит и прием этих препаратов – не противопоказание к вакцинации. Однако лечение может уменьшить эффективность вакцины.

"Таким пациентам рекомендована дополнительная доза",

— говорят в Минздраве.

Отметим, уже почти 300 тыс украинцев привились от COVID третьей дозой. Общее количество сделанных в стране прививок превысило 30 млн.

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Напомним, на данный момент более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат. Уже 1,7 млрд гривен потрачено. С 24 января правительство расширило действие программы для граждан старше 60 лет, и только за два дня украинцы купили лекарств за деньги программы єПідтримка более чем на 6,5 млн гривен