Итоги 27 января: Разговор Зеленского с Байденом и расстрел нацгвардейцев

Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден поговорили по телефону, в Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев, а Канада выделит Украине $340 млн. Мы собрали главные новости за прошедшие сутки.

В Днепре солдат-срочник расстрелял военных и сбежал

Военнослужащий Нацгвардии во время охраны завода взял автомат и расстрелял других военных. Пять человек погибли, в том числе гражданская женщина. Еще пять человек были ранены. После убийств парень сбежал. Его поймали около 10 утра 27 января в пригороде Днепра.

По факту случившегося начато ряд расследований. На этом фоне командующий Нацгвардии Николай Балан ушел в отставку.

Зеленский и Байден поговорили по телефону

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Президенты Украины и США говорили о финансовой поддержке страны и ее оборонной способности. Также была затронута тема переговоров "нормандского" формата, которые прошли накануне. Байден подчеркнул, что в США рассматривают пути дополнительной экономической помощи в условиях, когда РФ оказывает давление.

Канада тоже усилит помощь Украине

Для поддержки Киева страна выделит $340 млн. Численность военных инструкторов в Украине удвоят. Они будут работать в стране до 2025 года. Кроме того, Канада продолжит поставлять оружие, делиться разведданными и помогать с кибератаками. МИД создаст специальный департамент по Украине, наполнив его экспертами из ряда сфер.

Рада разрешила теробороне использовать стрелковое оружие

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В случае ряда обстоятельств, например при защите населения, освобождении объектов или уничтожении техники противника, бойцы теробороны смогут использовать стрелковое оружие и патроны к нему. Раньше можно было использовать только охотничье оружие.

Рада создала следственную комиссию для расследования коррупции

Специалисты займутся расследованием фактов возможной коррупции в таможенной службе, "Нафтогазе"и налоговой службе. Деньги, которые страна недополучила, вернут и направят на сферы здравоохранения с образованием, а также на поддержку социально незащищенных слоев населения.

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