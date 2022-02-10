Лещенко отказался отвечать, зачем бьют молотком по колесам поездов

Топ-руководитель "Укрзализныци" уверяет, что ему нельзя рассказывать об "Укрзализныце"

Первое правило Укрзализныци: Никогда не говорить об Укрзализныце / УНИАН

Заместитель председателя Наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко в прямом эфире телеканала "Дом" не смог ответить на вопрос, зачем железнодорожники бьют молотком по колесам во время остановок.

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Вопрос, присланный на программу одним из зрителей, зачитала ведущая. Однако Лещенко заявил, что не имеет права отвечать на вопросы о предприятии, где работает.

"Руководитель Наблюдательного совета он сказал очень жестко. Он поставил условия, что ни один член Наблюдательного совета не может выступать на каких-либо публичных площадках об "Укрзализныце", – сказал Лещенко.

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На резонное замечание ведущей, что это общий вопрос о железнодорожниках, Лещенко сослался на ранее оговоренные условия своего участия в телепрограмме.

"Эти условия моего участия в эфире были предварительно с вами проговорены, поскольку я, когда вступил на эту должность, четко обозначил, что никакие темы, которые касаются "Укрзализныци", я обсуждать не могу. (…) Давайте разговор таким образом строить, чтобы мы не подставляли меня перед тем органом, в котором я работаю", – сказал Лещенко.

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В итоге журналистке пришлось самой отвечать на вопрос телезрителя, которого интересовало, зачем железнодорожники бьют по колесам молотком на остановках.

"Они делают это для того, чтобы предотвратить разрушение колесных пар. Это очень коротко. Это некая акустическая диагностика", – пояснила ведущая.

Напомним, жена экс-нардепа Лещенко после секс-вечеринки снова выступит в России. Уже оскандалившаяся Анастасия Топольская намерена дать повторное выступление в Москве.

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