СБУ показали "грозных" российских оккупантов на больничных койках под Харьковом

Испуганные российские военные уверяют, что "направлялись на военные учения, а не шли войной на Украину", говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины показали видео с российскими захватчиками на больничных койках. Соответствующий ролик опубликован в Telegram в воскресенье, 27 февраля.

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"Вот, как на самом деле выглядят "грозные" российские захватчики. Испуганные оккупанты, которых украинские силовики разбомбили под Харьковом, почти плачут и просят прощения у нашего народа", - говорится в сообщении.

Российские пленники призывают "коллег" не идти войной на Украину, хотя еще вчера сами атаковали нашу территорию. Оккупанты уверяют, мол, направлялись на "учения", а войну с Украиной называют нелепостью.

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"Мы – не звери, поэтому им оказана медицинская помощь. Но будьте уверены – каждый из них ответит за свои действия по всей строгости закона", - подытожили в СБУ.

Ранее мы писали о том, что Украиназакрывает пункты пропуска с РФ, Беларусью и Приднестровьем.