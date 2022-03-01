Ларов назвал "неонацистским" правительство Украины

Согласно циничному мнению министра государства-агрессора, права человека являются "универсальной константой"

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации, которая 24 февраля пошла войной на Украину, пояснил "принцип уважения территориальной целостности" в РФ. По словам Сергея Лаврова, данный термин применим только к тем государствам, чьи правительства представляют весь народ. При этом "киевское правительство к ним отнести нельзя". Об этом пишет Интерфакс.

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"По поводу развернутой кампании о якобы нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, инициаторы которой проявляют полное безразличие и презрение к попранию прав человека, хотел бы привлечь внимание к Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН", - сказал Лавров выступая по видеоконференцсвязи на сессии Совета по правам человека ООН.

По мнению министра Лаврова, киевское правительство является "неонацистским".

По его словам, в этом документе закреплено, что принцип уважения территориальной целостности применим к "государствам, соблюдающим в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов (...) и, вследствие этого, имеющим правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории. Киевское неонацистское правительство очевидным образом таковым в отношении народов Украины не являлось и не является", - заявил он.

При этом Лавров цинично назвал права человека "универсальной константой".

"Она не может зависеть от корыстных амбиций "узкого круга избранных", стремящихся переписать Всеобщую декларацию 1948 года, извратить на свой лад и подменить своими "правилами" достигнутый тогда консенсус, лежащий в основе всей нашей коллективной работы. Роль Совета ООН по правам человека - обеспечить приверженность нашим общим, а не чьим-то узким ценностям, продвигать взаимоуважительные дискуссии без какой-либо политизации и двойных стандартов, не допускать использования правозащитной тематики для вмешательства во внутренние дела", - заявил глава МИД РФ.

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