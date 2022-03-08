Янукович выступил с обращением к Зеленскому

Беглый бывший президент призвал нынешнего украинского лидера "остановить кровопролитие любой ценой".

Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с призывом любой ценой остановить кровопролитие. Об этом во вторник, 8 марта, сообщают российские СМИ.

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"Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе", - говорится в обращении.

Примечательно, что к российскому президенту Владимиру Путину, который начал войну в Украине, Янукович не обращался.

Ранее СМИ сообщали, что Путин намерен свергнуть нынешнюю власть в Украине и поставить президентом Януковича. В Офисе президента прокомментировали это как "тотальное незнании реальных настроений в Украине". А накануне появлялась информация о том, что самолет Януковича прилетал в Минск.

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