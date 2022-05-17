На прощание с Кравчуком вместе прибыли Кучма, Ющенко и Порошенко

Бывшие главы Украины прибыли проститься с Леонидом Кравчуком

Сегодня Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко вместе приехали на прощание с Леонидом Кравчуком. Об этом сообщает “КП в Украине”.

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Второй, третий и пятый президенты приехали на церемонию прощания около 12:30. Она началась в Украинском доме в 11:00.

Каждый президент сказал несколько слов о первом лидере независимой Украины. Кучма отметил, что у них были хорошие отношения, и они помогали друг другу. Порошенко сказал, что Леонид Кравчук работал над созданием независимости Украины и ее институтов, однако, к сожалению, не дожил до победы. А Виктор Ющенко надеется, что Кравчуку поставят достойный памятник.

Похороны Леонида Кравчука / kp.ua

На церемонии также присутствовали Владимир Зеленский с супругой, мэр Киева Виталий Кличко, бывший председатель Верховной Рады Александр Мороз, министр обороны Алексей Резников и другие.

Похороны Леонида Кравчука / kp.ua

Похороны Леонида Кравчука / kp.ua

Леонида Кравчука не стало 10 мая в возрасте 88 лет. В прошлом году он перенес операцию на сердце.

Напомним, что прощание проходило в Украинском доме, который находится на Европейской площади в центре Киева. Очередь начала формироваться еще в 10 утра.

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