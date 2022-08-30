В Черниговской области отменили светомаскировку

Также власти определили школы, которым нельзя открываться на 1 сентября

Власти Черниговской области решили отменить режим светомаскировки в регионе. Его сохранят только для военных и объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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"Режим светомаскировки отменили за исключением объектов военной и критической инфраструктуры. Интервал активного освещения каждая община может определять сама", – заявил он.

В то же время власти решили не менять время комендантского часа, который по-прежнему будет действовать с 23:00 до 4:00.

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Также власти утвердили четкий перечень учебных заведений, которые расположены в опасной 40-километровой зоне от границы и потому не могут работать очно.

Напомним, в Киеве показали школы, которые готовы принимать учеников на очное обучение, поскольку имеют оборудованные убежища.

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