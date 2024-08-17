Зеленский рассказал о плацдарме на Курщине

Президент поблагодарил каждое подразделение, которое пополняет наш обменный фонд за счет новых российских военных пленных.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что операция Вооруженных сил в Курской области России продолжается так, как и рассчитывали, а плацдарм ВСУ в регионе "становится сильнее".

"Сегодня же генерал Сырский докладывал и о продолжении нашего движения в Курской области. Операция продолжается именно так, как мы и рассчитывали. Храбрость украинцев делает большие вещи", - заявил Зеленский.

По его словам, ВСУ укрепляют свою позицию. "Плацдарм нашего присутствия становится сильнее. Я хочу поблагодарить каждого воина, который это обеспечивает: всех солдат, сержантов и командиров", - отметил президент. Также глава государства поблагодарил каждое подразделение, которое пополняет наш обменный фонд за счет новых российских военных пленных. "Это важно. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Помним обо всех, кого должны вернуть домой", - указал президент. Напомним, что в этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое прекратило бы удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон, пишут журналисты The Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров. В статье говорится, что косвенные переговоры, в которых катарцы выступали в роли посредников и встречались отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны из-за неожиданного вторжения Украины в западную Курскую область России на прошлой неделе. О таком возможном соглашении и запланированном саммите раньше нигде не сообщалось. Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp