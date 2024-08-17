Эстония хочет наладить производство боеприпасов в начале 2025 года

В ближайшее время Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) организует тендер, победитель которого на три года получит в военном городке Эмари территорию площадью около 8900 квадратных метров с 7 складскими помещениями.

В Эстонии в военном городке Эмари не позднее начала 2025 года планируется начать производство боеприпасов, сообщил министр обороны Ханно Пэквкур, передает ERR

"В сегодняшней ситуации с безопасностью необходимо как можно скорее начать производство боеприпасов в Эстонии", – заявил Певкур.

Министр добавил, что пока у Эстонии нет оборонного промышленного парка, необходимо искать другие способы ускорить производство боеприпасов.

По его словам, одним из вариантов было предоставить на тендерной основе тому или иному предприятию возможность приступить к такому производству в Эмаре.

"Там для этого есть инфраструктура с соответствующими требованиями к безопасности и надежности", – сказал министр обороны Ханно Певкур.

В ближайшее время Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) организует тендер, победитель которого на три года получит в военном городке Эмари территорию площадью около 8900 квадратных метров с семью складскими помещениями. Объект должен быть использован для производства боеприпасов и взрывчатых веществ.

Напомним, что Эстония передала Украине гумпомощь в виде пяти укомплектованных автомобилей скорой помощи и медицинское оборудование.

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