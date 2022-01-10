Pfizer выпустит вакцину против "Омикрона" уже в марте

Сейчас Pfizer спасает от тяжелой формы болезни, но слабо защищает от заражения как такового, показывают исследования

Американская фармацевтическая компания "Pfizer" уже весной намерена выпустить на рынок вакцину, эффективную против штамма "Омикрон". Об этом заявил гендиректор компании Альберт Бурла, сообщает CNBC.

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"Эта вакцина будет готова в марте", - заявил гендиректор Pfize и добавил, компания уже приступила к выпуску первых доз препарата.

Бурла подчеркнул, что новая версия вакцины будет эффективно противостоять не только "Омикрону", но и всем прочим штаммам коронавируса.

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"Надеюсь, что мы достигнем чего-то, что будет иметь гораздо лучшую защиту, особенно от инфекций", - добавил Бурла.

Комментируя заявление гендиректора Pfizer, издание отмечает, что согласно последним данным, вакцина этой компании, а также Moderna лишь на 10% защищает от симптоматического течения болезни при заражении "Омикроном". Однако при полном курсе вакцинации препарат дает высокий уровень защиты от тяжелого течения болезни.

Напомним, вакцинированным подросткам тоже выдадут по "ковидной" тысяче. Президент распорядился расширить действие программы на несовершеннолетних граждан.

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