"Этот вирус не исчезнет": В Moderna заявили о ежегодной вакцинации

Людям из уязвимых категорий, вероятно, придется вакцинироваться от коронавируса ежегодно

Людям, получившим третью – бустерную – дозу вакцины от коронавируса, уже грядущей осенью может понадобиться четвертая прививка от COVID-19 из-за снижения иммунитета. Об этом заявил генеральный директор компании "Moderna" Стефан Бансель, сообщает Medicinenet.

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По его словам, иммунный эффект от полученных доз вакцин со временем снижается, поэтому людям может потребоваться новая прививка для укрепления защиты от коронавируса.

"Я считаю, что нам понадобятся бустерные дозы осенью 2022 года и позже", — сказал Бансель.

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По мнению главы компании "Moderna", пожилым людям и тем, кто страдает от серьезных хронических заболеваний, вероятно, придется вакцинироваться в течение многих лет.

"Мы говорим, что, вероятно, этот вирус не исчезнет. Нам придется с этим жить", — считает Бансель.

Напомним, Pfizer выпустит вакцину против "Омикрона" уже в марте. Сейчас, как показывают исследования, Pfizer спасает от тяжелой формы болезни, но слабо защищает от заражения как такового.

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