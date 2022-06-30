50 стран дадут Украине 600 танков и 500 артсистем – Байден

Американский президент анонсировал крупнейший пакет военной помощи Украине за все время полномасштабной фазы войны

Украина получит масштабную военную помощь от более чем 50 стран мира. Речь идет о сотнях танков, артиллерийских систем и других вооружениях. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммите НАТО в Мадриде.

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"США объединяют мир, чтобы поддержать Украину, союзники и партнеры по всему миру вносят значительный вклад. Министр обороны Остин только что собрал более 50 стран, которые взяли на себя новые обязательства, и это глобальные усилия по поддержке Украины", – сообщил он.

По словам Байдена, от международных партнеров Украина получит порядка 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, около 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч артиллерийских боеприпасов, а также новые РСЗО HIMARS, противокорабельные комплексы и системы ПВО.

Напомним, в НАТО допустили передачу Украине современных танков. Ранее Макрон уверял, что танки и самолеты Украина точно не получит.

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