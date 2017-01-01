Итоги 22 апреля: Порошенко и церковь, запрет Google

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 22 апреля:

Иран пригрозил возобновить ядерную программу

Иран пригрозил “энергично“ возобновить обогащение урана в том случае, если США выйдут из заключенного в 2015 году международного договора об ограничении иранской атомной программы. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф также заявил, что Тегеран рассматривает и ряд других “радикальных мер“.

США призвали Украину поднять цены на газ

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Вашингтон призвал Киев поднять цены на газ для населения и создать антикоррупционный суд. Об этом исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан заявил в ходе встречи с главой украинского МИД Павлом Климкиным.

“Он призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту“, – процитировала Салливана спикер Госдепа Хизер Науэрт.

Порошенко заявил о запуске процедур введения единой церкви

Президент Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины предоставить автокефалию ее православной церкви.

“Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата“, – сообщил он.

В тоже время в заявлении на сайте Вселенского патриархата говорится, что Вселенский патриархат рассмотрел письмо об автокефалии для Украины, но не упоминал о начале процедуры предоставления.

G7 выступила за сохранение санкций против РФ

Страны Большой семерки выступили за сохранение антироссийских санкций.

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“Министр Фриланд (глава МИД Канады – ред.) и другие главы МИД “большой семерки“ подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Ограничительные меры в отношении России за неприемлемые действия в Украине сохранятся“, – говорится в Twitter канадского министерства иностранных дел..

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Украина и МВФ обсудили условия пересмотра программы сотрудничества

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили шаги, необходимые для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества. В МВФ отметили прогресс Киева в стабилизации экономики.

Сейчас продолжается доработка условий приезда миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.

В России начали блокировать Google

В России заблокировали ряд IP-адресов Google, поскольку их использует мессенджер Telegram.

В Роскомнадзоре объяснили, что Google “в нарушение вердикта суда“ разрешает месенджеру использовать свои сервера, с помощью них Telegram обходит существующие в России ограничения доступа.

“В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации“, – отметили в ведомстве.

В Армении задержали лидера протестов

Полиция Армении задержала главу оппозиционного движения Елк Никола Пашиняна, возглавляющего акции протеста в Ереване.

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Пашиняна задержали во время шествия в центре Еревана. Всего отделения полиции в рамках действий правоохранителей по прекращению массовых акций протеста в Ереване забрали 280 человек.