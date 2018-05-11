Телеканал Интер ждет проверка за скандальный концерт

Регуляторный орган получил "множество писем" с жалобами на показанный телеканалом 9 мая концерт “Победа. Одна на всех“ .

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала Интер из-за концерта, который вещатель транслировал 9 мая 2018 года по случаю Дня победы над нацизмом. Соответствующее решение принято сегодня, 11 мая, сообщает пресс-служба регуляторного органа.

По словам главы Нацсовета Юрия Артеменко, ведомство получило “множество писем“ по поводу показанного Интером концерта “Победа. Одна на всех“ - в частности обращение СБУ, жалобы граждан и заявление одной из политпартий.

Заявители утверждают, что содержание передачи “унижает достоинство граждан Украины, разжигает вражду и призывает к подрыву целостности государства“, сообщил чиновник. В связи с этим Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проверит телеканал на соблюдение требований закона и после этого примет соответствующее решение.

Напомним, 9 мая Национальный корпус пришел под здание телеканала Интер с требованием, чтобы с вечернего концерта к 9 мая были изъяты пропагандистские заявления ведущих. Позже в здание телеканала бросили коктейль Молотова.

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Также националисты пикетировали дом владельца телеканала Интер Сергея Левочкина. В ходе акции возникли столкновения с полицейскими.