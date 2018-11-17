Итоги 16 ноября: Скандал с Венгрией и Крым без света

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Посла Венгрии вызвали “на ковер“ в МИД Украины; на пресс-конференции Гриценко произошел скандал. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Великобритании назначили нового министра по вопросам Brexit

Новым министром Великобритании по вопросам выхода страны из Европейского Союза (Brexit) стал Стивен Баркли. Он сменил на этом посту Доминика Рабе, который ушел в отставку 15 ноября из-за разногласий во взглядах по проекту соглашения о Brexit.

Ранее Баркли занимал должность младшего министра в министерстве здравоохранения Великобритании.

Польская церковь поддержала РПЦ и запретила своим священникам контакт с УПЦ КП

Архиерейский собор Польской православной церкви решил поддержать РПЦ в противостоянии украинской автокефалии и запретил свои священникам вступать в общение с представителями УПЦ КП и УАПЦ.

Пресс-конференция Гриценко в Харькове закончилась скандалом

На пресс-конференции Анатолия Гриценко, состоявшейся в харьковском пресс-центре KharkivToday 15 ноября, произошел неприятный для политика конфуз. Активист и ветеран АТО Сергей Бригадир публично обвинил Гриценко в махинациях с земельными участками, что, по словам активиста, незаконно распределялись во время работы экс-министра



Между Украиной и Венгрией разгорелся новый скандал

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел из-за заявления премьер-министра Виктора Орбана относительно отсутствия диалога с украинской властью. Венгерскому дипломату было заявлено о необходимости прекращения действий, которые негативно влияют на развитие двусторонних отношений.

Экс-главе ГФС Продану заочно объявили подозрение

Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану.

15 ноября Продан не явился на вызов для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по статье о незаконном обогащении и статье об отмывании средств.

Часть Крыма осталась без света

Часть аннексированного Крыма оказалась обесточенной из-за срабатывания систем защиты линий электропередач. Аварийное отключение света произошло в трех районах – Бахчисарайском, Джанкойском и Нижнегорском.

В Смеле начали подачу газа на все котельные города

Предприятие Черкассыгаз начало подачу газа во все котельные города Смела, где с 12 ноября не было отопления ни в зданиях социальной сферы, ни в жилых домах.