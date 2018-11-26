Нескольких раненых моряков вывезли в Москву, РФ отрицает - Бабин

Для защиты прав захваченных в плен украинцев Украина обратится в ЕСПЧ.

Российская сторона говорит о трех раненых, Киеву известно о шести пострадавших моряках censor.net.ua

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что раненых украинских моряков, которых захватили российские военные в Азовском море, доставили в Москву.

Об этом он рассказал в эфире 5 канала.

По его словам, военнослужащих прооперировали. В то же время, Украине до сих пор неизвестно точное количество раненых. Бабин заверил, что Киев на международном уровне требует не нарушать права украинцев.

Читай также: Атака РФ на Азовском море: РосСМИ назвали имена раненых моряков

“Насколько нам известно, они их в Москву вывезли. Состояние не легкое, были сделаны операции. И это уже свидетельствует, что это не какие-то царапины. Нас беспокоит количество раненых, потому что на момент прекращения связи с группой кораблей ВМС наше руководство располагало информацией о шести раненых людях. Возникает вопрос, где остальные, в каком они состоянии? И мы будем этот вопрос ставить, в частности в том формате, который предусмотрен международным гуманитарным правом “, - заявил Бабин.

Бабин подчеркнул, что российская сторона говорит о троих раненых, Киеву известно о шести пострадавших.

Так российское информагентство ТАСС сообщило, что ранены только трое украинских моряков, они находятся в отделении травматологии Керченский больницы №1 имени Пирогова и их состояние - стабильное.

Читай также: Филарет призвал “каинов“ из России прекратить творить зло

Также в связи с открытым актом российской агрессии министерство юстиции намерено просить Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) безотлагательно принять меры для защиты прав взятых в плен Россией украинских военных моряков. Об этом написал заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина в Facebook

“Секретариат Уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека Минюста готовит заявление в ЕСПЧ в соответствии с правилом 39 регламента Суда по защите прав украинских военных моряков, захваченных вчера Российской Федерацией“, - сообщил Лищина.

Правило 39 регламента ЕСПЧ предусматривает, что суд может указать сторонам на предварительные меры, например, запреты на определенные действия, которые следует принять в интересах сторон или для надлежащего осуществления проводимого расследования.

Читай также: Ввод военного положения: что это значит для Украины

Как сообщалось, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль Дон совершил таран украинского рейдового буксира.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами.

Вечером стало известно, что в ходе прямого боестолкновения со спецназом РФ у Керченского моста были захвачены три корабля Украины. В ходе инцидента ранены шесть украинских моряков.

На фоне обострения ситуации СНБО провел срочное заседание, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине.