Молдавская церковь просит Порошенко повлиять на Минюст в вопросе Почаевской Лавры

Паломники из соседней страны ежегодно посещают Лавру в Тернопольской области.

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В Молдове обеспокоены тем, что Министерство юстиции Украины отменило решение о передаче в пользование УПЦ, настоятелем которой является митрополит Онуфрий, монашеского комплекса Успенской Почаевской Лавры, расположенной в Тернопольской области. Об этом в своем открытом письме написал предстоятель Молдавской Православной Церкви Митрополит Владимир.

Он обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой «исполнить свою конституционную роль гаранта сохранения свободы и религиозного мира в стране».

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По словам митрополита, Успенская Почаевская Лавра, которую так любят посещать верующие Республики Молдовы, является для всего православного мира подлинным оплотом веры, охраняемым на протяжении многих лет.

“И в годы испытаний, и в период возрождения религиозной жизни, именно Святая Почаевская Лавра стала настоящей школой духовно-морального воспитания, в которой формировалось православное сознание наших верующих“, - говорится в письме митрополита.

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Он добавил, что в Молдове существует ежегодный обычай проведения крестного пешего хода к Почаевской Лавре. В шествии участвует большое количество паломников.

“Синод Православной Церкви Молдовы, духовенство и весь благочестивый молдавский народ выражает слова поддержки всему духовенству и украинскому народу, подчиняющемуся единственной канонической Православной Церкви Украины“, - написал Владимир, отметив, что в его стране с особым волнением следят за кризисом в Украинской Православной Церкви.

Ранее Министерство юстиции обнаружило нарушения при регистрации и отменило перерегистрацию сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры.