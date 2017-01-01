Минюст обратился в ЕСПЧ с требованием помочь освободить украинских моряков

На 24 военнопленных должны распространяться все гарантии защиты, предусмотренные Женевскими конвенциями.

Украина просит Евросуд по правам человека вынести решение о немедленном освобождении наших моряков EPA/UPG

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Министерство юстиции от имени Кабмина обратилось в Евросуд по правам человека с иском о защите украинских военнопленных моряков, захваченных российскими спецслужбами 25 ноября. Об этом на заседании правительства заявил министр юстиции Петр Петренко.

“Мы обратились в Европейский суд по правам человека с требованием применить 39 правило о немедленном решении освободить незаконно захваченных украинских граждан“, - пояснил он.

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По словам министра, Украина считает 24 моряков, которых “судит“ за нарушение границ Россия, военнопленными, в связи с чем они должны получить все гарантии защиты, предусмотренные Женевскими конвенциями.

Ранее Петренко заявил, что Секретариат Уполномоченного по вопросам ЕСПЧ Минюста готовит заявление в Европейский суд в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда.

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Напомним, 25 ноября российские спецслужбы захватили три украинских корабля с 24 военными моряками на борту.

Россия обвинила их в нарушении границы, хотя приведенная МинВОТ карта доказывает, что корабли не пересекали даже временно оккупированной водной границы Украины, находясь в международных водах.

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В оккупированном Крыму штампуют “решения“ об аресте военнопленных на два месяца, тем временем Верховная Рада ввела в 10 украинских областях и Азово-Черноморских водах военное положение сроком на 30 суток.