Украинских моряков перевезли в Москву, не пустив к ним защитников - адвокат

По крайней мере часть украинских военнопленных уже находится в СИЗО в Москве.

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Арестованных оккупационным судом Симферополя украинских моряков отправили в Москву. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Джемиль Темишев.

“Моряки уже в Москве. Коллеги из Лефортово сообщили. Сегодня из-за “технических мероприятий“ Лефортово практически было закрыто“, - рассказал он. Адвокат пожаловался, что в Симферополе его и его коллег не пускали к подзащитным.

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“С ними якобы проводились какие-то мероприятия. Вот как-то так“, - пишет Темишев. Журналист Антон Наумлюк, который освещал процесс суда над украинскими военными, у себя и у Темишева в Facebook уточняет, что точно известно по крайней мере о части арестованных моряков, находящихся в СИЗО в Москве. Остальные могут быть в дороге.

“По крайней мере часть украинских моряков этапировали в Москву и они находятся в изоляторе. Неизвестно, сколько всего этапировали и доставили ли туда раненых“, - отметил он.

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Официально в прокуратуре АРК и представительстве президента Украины в АРК информацию о перемещении украинских военнопленных пока не подтвердили.

Ранее сообщалось, что из больницы в Керчи были выписаны трое украинских военных моряков - Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и сотрудник СБУ Василий Сорока. Их должны были этапировать в СИЗО Симферополя.

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В украинской спецслужбе в среду заявляли, что Сорока был тяжело ранен во время захвата наших кораблей.

Точные данные о состоянии здоровья украинских военных россияне так и не предоставили.