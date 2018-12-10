Авиацию МВД дополнят вертолетами из Франции и Германии - первые уже на подходе
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Первые два вертолета из Франции прибудут в Украину уже 19 декабря 2018 года. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.
Вся авиационная система МВД будет полностью укомплектована до 2021 года, отметил он. По итогу в Украине будет третий по величине вертолетный парк в Европе - после Германии и Франции.
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“Мы создаем единую систему авиации МВД. В рамках контракта с французским правительством будет закуплено 55 вертолетов Airbus“, - рассказал Аваков. Все вертолеты собираются во Франции и Германии, уточнил министр.
Особенность украинской авиации МВД будет в том, что мы строим гибридную систему на основе опыта французских, немецких и американских авиасистем, пояснил Аваков.
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“Вертолеты будут в ГосЧС, у пограничников, полиции и Нацгвардии. Они будут выполнять профильные задачи, - отметил он. - Но в случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации, например, пожара, будут работать все вместе“.
Сейчас по всей стране строятся пункты базирования, ангары и вся необходимая инфраструктура, а в Кременчуге будут готовить пилотов для системы авиационной безопасности МВД.
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“К создаваемой системе добавляются еще вертолеты МИ-8, которые у нас есть“, - добавил министр.
Пресс-служба МВД отмечает, что заказанные у Франции и Германии вертолеты привлекаются в Европе при ликвидации пожаров, для работы в горных районах, в спасательных миссиях на воде и льду. В них есть оборудование для передачи данных во время массовых акций и масштабных ДТП.
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Ранее в МВД выложили фото самых масштабных в истории страны учений полиции, спасателей и пограничников, которые будут следующие четыре дня проходить под Киевом.
Закупите им ишаков, не мучайте технику, летать они собираются)))