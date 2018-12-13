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Столтенберг встретился с Порошенко и пообещал помощь с флотом и связью

Комментариев: 3
НАТО выделит Украине 40 млн евро, окажет помощь в укреплении флота и связи на оккупированных территориях.
Порошенко и Столтенберг общаются в Брюсселе
Порошенко и Столтенберг общаются в Брюсселе
twitter.com/STsegolko

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Президент Петр Порошенко провел в Брюсселе переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. 

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Та же информация с прямой трансляцией последующей встречи со СМИ появилась на странице Петра Порошенко в Facebook.

По словам Столтенберга, в НАТО очень обеспокоены проблемами в Украине, связанными с  агрессией РФ. “Мы хотим обеспечить освобождение Россией всей моряков и обеспечить свободу навигации на Азовском море“, - подчеркнул он.

Столтенберг добавил, что НАТО осуждает действия России и не принимает ее агрессивные действия против Украины. “Это очень дестабилизирующее поведение, которое нарушает целостность Украины“, - отметил генсек.

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“Мы слышим о нарушении прав человека постоянно. Россия не придерживается Минских договоренностей, и наблюдения ОБСЕ подтверждают это. Мы хотим, чтобы это прекратилось“, - заверил Столтенберг.

Он выразил возмущение тем, что псевдовыборы на Донбассе произошли, хотя это и противоречило Минским договоренностям.

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“Мы призываем к мирному разрешению конфликта“, - подчеркнул в тоже время генсек НАТО и заверил, что Альянс поможет Украине политически и практически. 

“Это включает 40 млн евро, которые были отданы союзниками Украине. Мы также помогали Украине наладить связь и контроль на оккупированных территориях. Мы продолжим помогать с этим“, - отметил генсек.

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По его словам, НАТО также помогает Украине улучшить военно-морские силы и кибербезопасность, и в ответ на агрессивные действия РФ усилит свое наблюдение за ситуацией на украинских территориях.

В свою очередь, президент Петр Порошенко рассказал, что они со Столтенбергом обсудили много проблем и пришли к согласию, что Россия совершила открытый акт агрессии на Азовском море.

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“Я очень благодарен генсеку НАТО, что он смог понять нашу позицию“, - подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко заявил в обращении к Владимиру Путину, что агрессию РФ в Керченском проливе корректнее называть войной, чем “кризисом“, “инцидентом“ или вообще “шуткой“.

 

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Теги: Порошенко, Столтенберг, встреча, Брюссель, НАТО
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Комментариев (3)
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Коляка    13.12.2018, 14:05
Оценка:  0
Коляка
опять выпросил денег барыга
Коляка    13.12.2018, 14:05
Оценка:  -1
Коляка
наверно пополам поделят
nvk1945    13.12.2018, 13:52
Оценка:  0
nvk1945
"окажет помощь в укреплении флота и связи на оккупированных территориях" - а это как, стесняюсь спросить?))
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