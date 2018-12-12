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Командир "Бердянска" требует отпустить экипаж: "Они выполняли мои приказы"

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 17
Роман Мокряк отказался давать любые показания до освобождения его подчиненных.
Мокряк отказался от любых показаний - требует отпустить его людей
Мокряк отказался от любых показаний - требует отпустить его людей
facebook.com/natasha.kravchuk

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Военнопленный командир катера ВМС Украины "Бердянск" Роман Мокряк, пребывающий с СИЗО" Лефортово", отказался давать показания до освобождения его экипажа. Об этом адвокат моряка Илья Новиков написал на своей странице в Facebook.

"Роман Мокряк сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными", - отметил Новиков.

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"Он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены", - добавил он. 

По словам адвоката, как командир Мокряк считает, что он один отвечает за происходящее на борту, а его экипаж выполнял приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности.

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Напомним, 24 украинских моряка были незаконно арестованы после захвата трех кораблей и переведены из оккупированного Симферополя в СИЗО Москвы.

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Теги: Роман Мокряк, ВМСУ, моряки, корабли, Азов, СИЗО, Москва
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Комментариев (19)
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СтальнаяКрыса    12.12.2018, 19:23
Оценка:  +3
СтальнаяКрыса
А ведь Простакк почти по всему бигмиру ползает. Попробую ондну прогрвмму запустить и вычислить его IP адрес.
Простакк    12.12.2018, 19:37
Оценка:  0
Простакк
Хорошо,хорошо,пластмассовая крыса,только не нервничай сильно.А то снова швы после трепанации разойдутся.Кто тогда за Пuдорошенко будет голосовать,если ты копыта откинешь?))))))))))
fulminate    12.12.2018, 19:22
Оценка:  +2
fulminate
Но он ведь тоже не в отпуске был. Тоже приказ выполнял. Тем более ничего страшного украинские моряки не совершили. Я считаю что они должны быть отпущены, а конфликт решаться на дипломатическом уровне. Просто россия устраивает очередное шоу...
krolikoff_net    12.12.2018, 19:16
Оценка:  +6
krolikoff_net
Молодец, настоящий мужик и командир. Не то что эти русские сопливцы с оторванными погонами гнусявящие скулящими голосами - нестреляйтеярусскийофицер.
fulminate    12.12.2018, 19:28
Оценка:  +1
fulminate
А как от них отказываются? А российские офицеры "шпили-вили" чего стоят?)))
Простакк    12.12.2018, 19:15
Оценка:  -7
Простакк
Мокряк требует?Ахахахахахахаха!А мокрец,случайно,ничего не требует?А мокруха?Кстати,а почему полу-пан Пuдорошенко ничего не требует,ведь мокрец,мокряк,мокруха и прочая"сырость",выполня ли его перзидентские приказы!))))))))))
krolikoff_net    12.12.2018, 19:17
Оценка:  +4
krolikoff_net
Простатник - вам пора остатки мозгов подлечить. У вас на россии остались еще врачи ?
Простакк    12.12.2018, 19:24
Оценка:  -3
Простакк
Бабушка Виолетта,у вас начерновцах все считают что Киев-это"на росии"?Или подобное только ты пропагандируешь?Так ведь это сепаратизм!"Ми йдемо своїм шлЮхом.Пердо Пuдорошенко".Только что по ICTV так сказали.А сейчас реклама LG и L'oreal...)))))))
Rangol    12.12.2018, 19:15
Оценка:  -6
Rangol
А Мокряк чей приказ выполнял и так дальше. Т.е. сесть по уголовной должен Петруччо. Ждём его просьбы отситеть за преступный приказ
colavova    12.12.2018, 19:36
Оценка:  0
colavova
пуйло камеру освободил? повезли до гааги))
bertal    12.12.2018, 18:45
Оценка:  -7
bertal
я еще ниже по статьям свои комментарии оставлю, не спешите скакать по аккаунтам, работы у вас на пару часов будет, оцени Виолетта, сколько на мне только заработаешь? по чем нынче минус? про продажу вами родины молчу, наверно это идеологическое , а в данной ситуации продажное ну это ваш выбор
colavova    12.12.2018, 19:33
Оценка:  0
colavova
на тебе ватан хрен заработаешь, ты ж ленивое с рождения))
bertal    12.12.2018, 18:32
Оценка:  -11
bertal
Савченко номер 3?
ВосставшийИзБана    12.12.2018, 18:41
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Твоя попытка номер 5.
bertal    12.12.2018, 18:47
Оценка:  -7
bertal
твоя шесть, ты ж шестерка по жизни, лижешь всем и тем и другим, раздвоение личности?
ВосставшийИзБана    12.12.2018, 18:49
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
А ты наверно подсвечником был?
bertal    12.12.2018, 19:16
Оценка:  -5
bertal
судя по твоим комментариям , даже свечку не надо держать и так все понятно, скакун
СтальнаяКрыса    12.12.2018, 19:16
Оценка:  +5
СтальнаяКрыса
Меня ты Виолетой не назовёшь падло российское! Таких как ты надо лечить в специальнх психиатрических клиниках. Убийство для тебя будет слишком гуманно!
bertal    12.12.2018, 19:23
Оценка:  -3
bertal
ах-ха-ха, сколько вас тут ботов? вам за буквы платят или за предложения? Или у вас конкуренция уже? Мало платят? Вам же правда не нужна, вы ж за "идею". Главное страну в опу загнать, вот и вся ваша работа,
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