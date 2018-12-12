Командир "Бердянска" требует отпустить экипаж: "Они выполняли мои приказы"

Роман Мокряк отказался давать любые показания до освобождения его подчиненных.

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Военнопленный командир катера ВМС Украины "Бердянск" Роман Мокряк, пребывающий с СИЗО" Лефортово", отказался давать показания до освобождения его экипажа. Об этом адвокат моряка Илья Новиков написал на своей странице в Facebook.

"Роман Мокряк сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными", - отметил Новиков.

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"Он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены", - добавил он.

По словам адвоката, как командир Мокряк считает, что он один отвечает за происходящее на борту, а его экипаж выполнял приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности.

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Напомним, 24 украинских моряка были незаконно арестованы после захвата трех кораблей и переведены из оккупированного Симферополя в СИЗО Москвы.