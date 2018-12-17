Тысяча писем школьников ушла в "Лефортово": "Давайте затроллим Кремль"

Инициаторы флешмоба в поддержку военнопленных призывают школьников из других регионов отправить в Москву еще письма и рисунки.

Читай также: В СБУ рассказали, что их сотрудники делали на захваченных кораблях

Ученики более двадцати столичных школ инициировали в рамках флешмоба написали письма 24 украинским военнопленных морякам. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Дмитрий Белоцерковец.

Дети написали морякам письма, приложили к ним рисунки и плакаты facebook.com/dbelotserkovets

“Писем и рисунков вышло больше тысячи“, - отметил депутат и добавил, что вместе с помощниками организовал сортировку и отправку посланий в СИЗО Москвы.

Школьники надеются, что украинские моряки вернутся из плена как можно скорее facebook.com/dbelotserkovets

Он также подчеркнул, что по текстам детей видно, как глубоко и лично они воспринимают ситуацию пленения моряков.

Читай также: “Мы не хотим войны“: в Москве задержали протестующих россиян

“Интересно, каким будет выражение лица работников “Лефортово“, когда они увидят такое количество (писем и рисунков - прим. ред.).“, - отметил политик.

Дети очень личностно восприняли историю наших моряков facebook.com/dbelotserkovets

“Хотелось бы, что бы этот флешмоб поддержали по всей стране, и школьники по всей Украине массово начали писать украинским военнопленным“, - добавил Белоцерковец.

Получилось рассортировать около тысячи писем и рисунков для отправки в Москву facebook.com/dbelotserkovets

Читай также: Моряк с Яны Капу Лисовой назвал себя военнопленным

Он призвал пользователей распространить данную информацию, чтобы флешмоб подхватили и другие регионы: “Давайте вместе затроллим Кремль! Адрес и перечень наших моряков в прикрепленном файле“.

Белоцерковец выложил адрес для тех, кто решится перед Новым годом написать еще писем морякам facebook.com/dbelotserkovets

Депутат отметил также, что после большие плакаты, нарисованные школьниками, отправить в Лефортово не получится - вероятно, они лягут в основу отдельной выставки.

Читай также: Командир “Никополя“ отказался давать показания на правах военнопленного

Напомним, ранее в Крыму подняли флаг Украины в поддержку военнопленных моряков с захваченных в Керченском проливе кораблей.