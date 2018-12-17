Тысяча писем школьников ушла в "Лефортово": "Давайте затроллим Кремль"
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Ученики более двадцати столичных школ инициировали в рамках флешмоба написали письма 24 украинским военнопленных морякам. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Дмитрий Белоцерковец.
“Писем и рисунков вышло больше тысячи“, - отметил депутат и добавил, что вместе с помощниками организовал сортировку и отправку посланий в СИЗО Москвы.
Он также подчеркнул, что по текстам детей видно, как глубоко и лично они воспринимают ситуацию пленения моряков.
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“Интересно, каким будет выражение лица работников “Лефортово“, когда они увидят такое количество (писем и рисунков - прим. ред.).“, - отметил политик.
“Хотелось бы, что бы этот флешмоб поддержали по всей стране, и школьники по всей Украине массово начали писать украинским военнопленным“, - добавил Белоцерковец.
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Он призвал пользователей распространить данную информацию, чтобы флешмоб подхватили и другие регионы: “Давайте вместе затроллим Кремль! Адрес и перечень наших моряков в прикрепленном файле“.
Депутат отметил также, что после большие плакаты, нарисованные школьниками, отправить в Лефортово не получится - вероятно, они лягут в основу отдельной выставки.
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Напомним, ранее в Крыму подняли флаг Украины в поддержку военнопленных моряков с захваченных в Керченском проливе кораблей.