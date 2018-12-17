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Тысяча писем школьников ушла в "Лефортово": "Давайте затроллим Кремль"

Комментариев: 2
Инициаторы флешмоба в поддержку военнопленных призывают школьников из других регионов отправить в Москву еще письма и рисунки.
Из больших плакатов детей морякам, возможно, сделают отдельную выставку
Из больших плакатов детей морякам, возможно, сделают отдельную выставку
facebook.com/dbelotserkovets

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Ученики более двадцати столичных школ инициировали в рамках флешмоба написали письма 24 украинским военнопленных морякам. Об этом на своей странице в  Facebook написал нардеп Дмитрий Белоцерковец.

Дети написали морякам письма, приложили к ним рисунки и плакаты
Дети написали морякам письма, приложили к ним рисунки и плакаты
facebook.com/dbelotserkovets

“Писем и рисунков вышло больше тысячи“, - отметил депутат и добавил, что вместе с помощниками организовал сортировку и отправку посланий в СИЗО Москвы.

Школьники надеются, что украинские моряки вернутся из плена как можно скорее
Школьники надеются, что украинские моряки вернутся из плена как можно скорее
facebook.com/dbelotserkovets

Он также подчеркнул, что по текстам детей видно, как глубоко и лично они воспринимают ситуацию пленения моряков.

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“Интересно, каким будет выражение лица работников “Лефортово“, когда они увидят такое количество (писем и рисунков - прим. ред.).“, - отметил политик.

Дети очень личностно восприняли историю наших моряков
Дети очень личностно восприняли историю наших моряков
facebook.com/dbelotserkovets

“Хотелось бы, что бы этот флешмоб поддержали по всей стране, и школьники по всей Украине массово начали писать украинским военнопленным“, - добавил Белоцерковец.

Получилось рассортировать около тысячи писем и рисунков для отправки в Москву
Получилось рассортировать около тысячи писем и рисунков для отправки в Москву
facebook.com/dbelotserkovets

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Он призвал пользователей распространить данную информацию, чтобы флешмоб подхватили и другие регионы: “Давайте вместе затроллим Кремль! Адрес и перечень наших моряков в прикрепленном файле“.

Белоцерковец выложил адрес для тех, кто решится перед Новым годом написать еще писем морякам
Белоцерковец выложил адрес для тех, кто решится перед Новым годом написать еще писем морякам
facebook.com/dbelotserkovets

Депутат отметил также, что после большие плакаты, нарисованные школьниками, отправить в Лефортово не получится - вероятно, они лягут в основу отдельной выставки.

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Напомним, ранее в Крыму подняли флаг Украины в поддержку военнопленных моряков с захваченных в Керченском проливе кораблей.

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Теги: школьники, моряки, Лефортово, Матросская тишина, СИЗО, письма
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Комментариев (2)
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Антибес    17.12.2018, 17:46
Оценка:  +1
Антибес
Учитывая тот факт,что львиная доля"студентов"-"а нижедетей",которые были помяты"Беркутом"на Майдане,имели минимальный возраст 30 лет,то нельзя исключать того,что львиная доля этих"школьников"-рядовы е потрохоботы,которым платят за то чтобы они создавали ложную видимость единства и поддержки своего кор
YSL    17.12.2018, 17:03
Оценка:  +2
YSL
А почему только 1000? Так этого мало будет. Давайте уже 100 000 . Бумага все стерпит. И ещё лучше с уведомлением так экономней будет.
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