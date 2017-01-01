Пострадавшие от взрыва в Фастове получат по 30 тысяч грн на семью
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Фастовский городской совет принял решение о выделении материальной помощи в 1,1 млн грн пострадавшим от взрыва в доме на улице Садовой. Об этом говорится на сайте местного совета.
Пресс-служба подчеркивает, что это пока не компенсация убытков или возмещение стоимости ущерба: “Выделить средства на эти цели можно будет только после комплексного обследования здания специалистами, которое начнется 17 декабря“.
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“В результате решено выделить средства в сумме 1 млн 170 тысяч грн для оказания помощи пострадавшим жителям“, - отметили в ведомстве.
В среднем получается по 35 тысяч грн на одну семью, уточнили в горсовете, ведь пострадали 30 квартир. При выделении суммы помощи будет учитываться и ситуация, в которой оказалась каждая отдельная семья, подчеркнули там в то же время.
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Уже в понедельник пострадавшие семьи могут получить по 5 тысяч грн для решения насущных проблем.
Около 200 тысяч грн получит КП Фастовская ЖЭК, рассказали также в горсовете. “Эти средства будут направлены на ликвидацию последствий взрыва в других пострадавших помещениях и на текущий ремонт“, - говорят в пресс-службе.
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“400 тысяч грн направлены на капремонт и экспертизу пострадавших домов“, добавило ведомство.
Горсовет, помимо прочего, обратился к Киевской ОГА и Киевоблсовету для привлечения средств из областного и государственного бюджетов в помощь жителям Фастова.
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Напомним, в пятницу в Фастове взорвался жилой дом. Угол пятиэтажки был сильно поврежден с третьего по пятый этаж.
Погибли двое - 22-летняя беременная девушка и мужчина. Еще один местный житель пострадал - его взрывом вынесло с балкона 5 этажа.