Пострадавшие от взрыва в Фастове получат по 30 тысяч грн на семью

Это пока не компенсация убытков, а материальная помощь.

Фастов просит на помощь пострадавшим также выделить финансы из обл- и госбюджетов dsns.gov.ua

Читай также: ГСЧС закончила спасательные работы в Фастове

Фастовский городской совет принял решение о выделении материальной помощи в 1,1 млн грн пострадавшим от взрыва в доме на улице Садовой. Об этом говорится на сайте местного совета.

Пресс-служба подчеркивает, что это пока не компенсация убытков или возмещение стоимости ущерба: “Выделить средства на эти цели можно будет только после комплексного обследования здания специалистами, которое начнется 17 декабря“.

Читай также: Взрыв в Фастове: найдены тела двух погибших

“В результате решено выделить средства в сумме 1 млн 170 тысяч грн для оказания помощи пострадавшим жителям“, - отметили в ведомстве.

В среднем получается по 35 тысяч грн на одну семью, уточнили в горсовете, ведь пострадали 30 квартир. При выделении суммы помощи будет учитываться и ситуация, в которой оказалась каждая отдельная семья, подчеркнули там в то же время.

Читай также: Для расследования взрыва в Фастове создали спецкомиссию

Уже в понедельник пострадавшие семьи могут получить по 5 тысяч грн для решения насущных проблем.

Около 200 тысяч грн получит КП Фастовская ЖЭК, рассказали также в горсовете. “Эти средства будут направлены на ликвидацию последствий взрыва в других пострадавших помещениях и на текущий ремонт“, - говорят в пресс-службе.

Читай также: Взрыв в Фастове: под завалами ищут двух человек

“400 тысяч грн направлены на капремонт и экспертизу пострадавших домов“, добавило ведомство.

Горсовет, помимо прочего, обратился к Киевской ОГА и Киевоблсовету для привлечения средств из областного и государственного бюджетов в помощь жителям Фастова.

Читай также: Под завалами дома в Фастове ищут 22-летнюю девушку

Напомним, в пятницу в Фастове взорвался жилой дом. Угол пятиэтажки был сильно поврежден с третьего по пятый этаж.

Погибли двое - 22-летняя беременная девушка и мужчина. Еще один местный житель пострадал - его взрывом вынесло с балкона 5 этажа.