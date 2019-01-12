Беспилотникам не советуют летать над Крымом и домом Порошенко

Фактические ограничениями пытаются исключить съемки имений чиновников в Козине, но привлечь к ответственности за такие "полеты" нельзя.

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Госавиационная служба Украины опубликовала карту зон, над которыми не рекомендуется запускать беспилотники. Карту можно увидеть на официальном сайте ведомства.

При этом пресс-служба уточняет, что действующие правовые нормы, регулирующие использование беспилотных воздушных судов в Украине, недостаточно урегулированы.

“Действующая нормативная база затрудняет эксплуатацию БПС с коммерческой, спортивной целью или в качестве хобби“, - отмечает ведомство.

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Там добавили, что работают над разработкой новых правил, которые безопасно интегрируют новые виды воздушных судов в существующую систему использования воздушного пространства.

“Сейчас, если у вас есть БПС весом до 20 кг, полеты воздушных судов должны выполняться в пределах зон ограничений/резервирования воздушного пространства“, - отмечают в ведомстве. При этом стоит обратиться за разрешением в произвольной форме в Украэроцентр.

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Среди зон, над которыми беспилотники запускать нежелательно, отмечен и Козин, где расположен дом президента Петра Порошенко. Логично в нежелательные зоны внесены Крым и Донбасс, а также водное пространство вокруг оккупированного полуострова.

Именно в Козине и расположен дом президента и другие дома вип-чиновников pravda.com.ua

Те рекомендации, которые Госавиационная служба разместила на сайте, не соответствуют нормативному документу, принятому в сентябре - о порядке использования воздушного пространства, заявил “Украинской правде“ основатель Quadrocopter.ua и дистрибьютор DJI в Украине Тарас Трояк.

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“Фактически, они выделили зоны и говорят, что БПС могут летать только там, но с их разрешения - что в принципе не соответствует этим правилам, потому что там написано, что во всех других местах (кроме зон ограничения) можно летать без разрешений“, - пояснил он.

Над Козином запрещено летать также вертолетам и самолетам itc.ua

В рекомендациях Госавиаслужбы есть и советы “пилотам“: не пытаться вмешаться с помощью беспилотника в чью частную жизнь, не делать попыток кого-то заснять без его разрешения, прекращать полет по требованию представителей правоохранительных органов или военных.

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“Фактически таких норм в каких документах нет. Это просто рекомендация Госавиаслужбы, которая не имеет никаких юридических последствий“, - сказал Трояк.

“Единственный плюс этих рекомендаций, что мы сейчас видим зоны с ограничениями. В этих зонах нужно уделять больше внимания безопасности полета, потому что там могут летать самолеты“, - отметил он.

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Трояк добавил, что в зона в Козине, где находится дом президента, закрыта не только для беспилотников, но и для любых других пилотируюемых воздушных судов. “Фактически с помощью этой зоны они закрывают возможность снимать имения чиновников в Козине, потому что приравнивают квадракоптер к летательной технике“, - считает он.

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Трояк подчеркнул, что за невыполнение рекомендаций никакой ответственности пока нет. “В этих зонах лучше, если у вас нет разрешения, выше 50 метров не летать. Но привлечь к ответственности владельца беспилотного летательного аппарата фактически невозможно“, - сказал он.

Ранее сообщалось, что 8 января военнослужащие ВСУ ликвидировали беспилотный аппарат, который пытался совершить диверсию на арсенале.