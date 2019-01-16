Всем 24 морякам в Москве продлили арест до 24-26 апреля

Четверо раненых моряков получили другой срок продления ареста, так как из взяли под стражу на два дня позже.

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Всем 24 украинским морякам с захваченных кораблей “Яны Капу“, “Никополь“ и “Бердянск“ по состоянию на утро 16 января продлили арест почти до мая. Это следует из данных наблюдателей ОГОН, которые они разместили в Twitter.

Итог. Все, кроме проучивших ранение моряков, остаются в СИЗО до 24 апреля. Мельничук Олег, Артеменко Андрей, Эйдер Андрей и Сорока Василий в СИЗО до 26 апреля. — ОГОН (@OgonWatch) 16 января 2019 г.

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При этом 20 из 24 моряков пробудут в СИЗО “Лефортово“ Москвы до 24 апреля, а раненые моряки останутся в “Матросской тишине“ до 26 апреля. Как пояснили в Лефортовском райсуде Москвы, их взяли под стражу на два дня позже из-за ранения. Таким образом, дольше продлится арест для Олега Мельничука, Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки. Решение приняла судья Канева.

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Последним решение вынес судья Рябцев - по Виктору Беспальченко, Владимиру Варымезу, Владиславу Костышину и Владимиру Лесовому. Заседание по их вопросу было отложено с 15 января на утро 16 января.

Сегодня таки закончилась эпопея с продлением срока содержания под стражей украинским морякам. Около часа назад судья Рябцев оставил в СИЗО до 24 апреля Беспальченко Виктора, Варымез Владимира, Костышина Владислава, Лесового Владимира. — ОГОН (@OgonWatch) 16 января 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что суд продлил арест для 20 из 24 украинских военнопленных моряков.

Суд над украинскими моряками смогли завершить только сегодня twitter.com/OgonWatch

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Их разделили четверками и судили в трех разных залах в “два этапа“. При этом судьи отказались изменить подследственность, чтобы моряков судил военный суд, зато заседания проходили в закрытом режиме. Защита планирует обжаловать решения Лефортовского райсуда Москвы во всех инстанциях.