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Всем 24 морякам в Москве продлили арест до 24-26 апреля

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 1
Четверо раненых моряков получили другой срок продления ареста, так как из взяли под стражу на два дня позже.
Четверо украинских моряков получили срок содержания на два дня дольше
Четверо украинских моряков получили срок содержания на два дня дольше
twitter.com/OgonWatch

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Всем 24 украинским морякам с захваченных кораблей “Яны Капу“, “Никополь“ и “Бердянск“ по состоянию на утро 16 января продлили арест почти до мая. Это следует из данных наблюдателей ОГОН, которые они разместили в Twitter.

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При этом 20 из 24 моряков пробудут в СИЗО “Лефортово“ Москвы до 24 апреля, а раненые моряки останутся в “Матросской тишине“ до 26 апреля. Как пояснили в Лефортовском райсуде Москвы, их взяли под стражу на два дня позже из-за ранения. Таким образом, дольше продлится арест для Олега Мельничука, Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки. Решение приняла судья Канева.

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Последним решение вынес судья Рябцев - по Виктору Беспальченко, Владимиру Варымезу, Владиславу Костышину и Владимиру Лесовому. Заседание по их вопросу было отложено с 15 января на утро 16 января. 

Напомним, ранее сообщалось, что суд продлил арест для 20 из 24 украинских военнопленных моряков.

Суд над украинскими моряками смогли завершить только сегодня
Суд над украинскими моряками смогли завершить только сегодня
twitter.com/OgonWatch

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Их разделили четверками и судили в трех разных залах в “два этапа“. При этом судьи отказались изменить подследственность, чтобы моряков судил военный суд, зато заседания проходили в закрытом режиме. Защита планирует обжаловать решения Лефортовского райсуда Москвы во всех инстанциях.

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Теги: моряки, ФСБ, суд, СИЗО, арест, Лефортово, Москва, военнопленные, Азов
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Комментариев (1)
fitt@r    16.01.2019, 11:24
Оценка:  +2
fitt@r
нарушители должны сидеть в тюрьме
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