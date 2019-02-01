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Порошенко утвердил эмблему и флаг Службы внешней разведки

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Президент также одобрил правила использования символов разведывательного ведомства.
Порошенко утвердил символику Службы внешней разведки
Порошенко утвердил символику Службы внешней разведки
president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко своим указом от 1 февраля утвердил эмблему и флаг Службы внешней разведки Украины. Об этом говорится в тексте документа на сайте президента.

Помимо описания и изображений эмблемы и флага, глава государства утвердил также порядок использования эмблемы и флага Службы внешней разведки Украины.

Служба внешней разведи получила флаг и эмблему
Служба внешней разведи получила флаг и эмблему
president.gov.ua

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В описании указано, что эмблемой службы является равносторонний золотой лилейных крест, поверх которого в центре помещен малый Государственный Герб Украины. “Под эмблемой полукругом размещена золотая девизная лента с надписью черными буквами “OMNIA VINCIT VERITAS“ (с латинского - “истина побеждает все“)“, - говорится в сообщении АП. 

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Флагом службы является прямоугольное полотнище графитово-серого цвета с соотношением ширины к длине 2:3, в центре полотнища размещено изображение эмблемы. Изображение эмблемы составляет 1/2 ширины полотнища. 

Воспроизводить символику внешних разведчиков можно по заказу СВР
Воспроизводить символику внешних разведчиков можно по заказу СВР
president.gov.ua

В документе подчеркивается, что эмблема и флаг Службы внешней разведки являются официальными отличительными символами ведомства. 

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Эмблема изображается на флаге Службы внешней разведки, а также может воспроизводиться на админзданиях и сооружениях ведомства, в служебных кабинетах, залах заседаний, на поощрительных отличиях ведомства, знаках различия на форменной одежде военнослужащих службы.

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Флаг ведомсва устанавливается на админзданиях и сооружениях Службы внешней разведки, в кабинете главы ведомства и может использоваться во время проведения официальных мероприятий и торжественных церемоний с участием службы.

Изображения эмблемы и флага Службы внешней разведки могут воспроизводиться или изготавливаются по ее заказу.

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Напомним, в декабре Служба внешней разведки разорвала соглашения с разведками СНГ, намереваясь больше сотрудничать с разведками НАТО.

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Теги: Порошенко, Служба внешней разведки, эмблема, флаг, символика, указ
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Комментариев (1)
Антибес    01.02.2019, 20:09
Оценка:  0
Антибес
Службу Внешней РазВодки?
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