Нетерпимый к УПЦ КП священник отказался отпевать военного АТО - СМИ
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В селе Матвеевка Чигиринского района Черкасской области священник УПЦ МП не захотел отпеть 37-летнего участника АТО Виталия Козачинского. Об этом пишет Gazeta.ua, ссылаясь на слова жены Козачинского Лидии Кириченко.
Издание уточняет, что военный умер от интоксикации организма. “Отец Игорь служит на два села - Матвеевку и Головковку. Когда муж умер, я обратилась к женщине, которая помогает батюшке. И позвонила ему. Он отказал“, - рассказала Кириченко.
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“Позже снова пошли в церковь, чтобы попросить крест. Но отец Игорь даже этого не позволил. Причины не объяснил, - добавила она. - Спорить не хотелось. Мой муж получил ранения в бою, долго болел. Ему сделали три операции, но отказала печень. Началось отравление организма, от этого и умер“.
Виталия в итоге отпел священник из Чигирина 48-летний Александр Филоненко. Он рассказал, что ранее отец Игорь проявлял на собрании священников различных патриархатов нетерпимость в отношении УПЦ КП.
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В то же время священник вспоминает, что местная УПЦ МП однажды отпела вора, который залез в электрощитовую на территории детского сада, и его убило током, как героя.
Сам 56-летний священник Игорь Коркоц заверил, что в захоронении никому не отказывал, а в тот день якобы был в Киеве. “Впервые слышу, чтобы кто-то ко мне обращался по поводу захоронения атовца. Об этой истории узнал недавно. Почему не дали крест в церкви, тоже не знаю“, - заявил он.
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Три года назад председатель села Головковки обвинила Коркоца в самозахвате поля и урожая, пишет издание.
Напомним, ранее сообщалось, что уже около 200 приходов перешли из УПЦ МП в ПЦУ. На Тернопольщине тем временем произошла потасовка возле храма.
Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
СВЯЩЕНИК НЕ НАРУШИЛ ПРАВОСЛАВНЫХ УСТОЕВ И НЕ ПРЕЛАЛ СВОЮ ВЕРУ ...
А ЭТОТ УКРОПНЫЙ СЕКТАНТ СРОДНИ САМОУБИЙЦЕ И ВЕРООТСТУПНИКУ , ИХ НЕ ТО ЧТО ОТПЕВАТЬ , ИХ В КЛАДБИЩЕНСКОЙ ОГРАДЕ ХОРОНИТЬ НЕЛЬЗЯ ...
УКРОПНУЮ СЕКТУ НЕ ПРИЗНАЛА НИ ОДНА ПОМЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В МИРЕ ...)))
Скажи, а РПЦ через сколько лет признали? Да и Бог все равно один остался. Или нет?