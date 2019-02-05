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Нетерпимый к УПЦ КП священник отказался отпевать военного АТО - СМИ

Комментариев: 26
Сам представитель Московского патриархата все отрицает и заверяет, что в тот день вообще был в Киеве.
Священник не знает, почему в церкви жене умершего атовца не выдали крест
Священник не знает, почему в церкви жене умершего атовца не выдали крест
facebook.com/Church.ua

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В селе Матвеевка Чигиринского района Черкасской области священник УПЦ МП не захотел отпеть 37-летнего участника АТО Виталия Козачинского. Об этом пишет Gazeta.ua, ссылаясь на слова жены Козачинского Лидии Кириченко.

Издание уточняет, что военный умер от интоксикации организма. “Отец Игорь служит на два села - Матвеевку и Головковку. Когда муж умер, я обратилась к женщине, которая помогает батюшке. И позвонила ему. Он отказал“, - рассказала Кириченко. 

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“Позже снова пошли в церковь, чтобы попросить крест. Но отец Игорь даже этого не позволил. Причины не объяснил, - добавила она. - Спорить не хотелось. Мой муж получил ранения в бою, долго болел. Ему сделали три операции, но отказала печень. Началось отравление организма, от этого и умер“.

Виталия в итоге отпел священник из Чигирина 48-летний Александр Филоненко. Он рассказал, что ранее отец Игорь проявлял на собрании священников различных патриархатов нетерпимость в отношении УПЦ КП. 

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В то же время священник вспоминает, что местная УПЦ МП однажды отпела вора, который залез в электрощитовую на территории детского сада, и его убило током, как героя.

Сам 56-летний священник Игорь Коркоц заверил, что в захоронении никому не отказывал, а в тот день якобы был в Киеве. “Впервые слышу, чтобы кто-то ко мне обращался по поводу захоронения атовца. Об этой истории узнал недавно. Почему не дали крест в церкви, тоже не знаю“, - заявил он.

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Три года назад председатель села Головковки обвинила Коркоца в самозахвате поля и урожая, пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что уже около 200 приходов перешли из УПЦ МП в ПЦУ. На Тернопольщине тем временем произошла потасовка возле храма.

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Теги: УПЦ МП, верующие, священник, отпевание, АТО, военный
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Комментариев (27)
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Boxerogos    05.02.2019, 11:53
Оценка:  -1
Boxerogos
А теперь немного о циррозе печени:глупо думать что цирроз печени бывает лишь у алкоголиков.Вовсе нет!Можно всю жизнь пить алкоголь и дожить до 100 лет,при этом умереть от старости.А можно вообще не употреблять алкоголь,дожить до 10 лет и умереть от цирроза печени.
Rangol    05.02.2019, 11:45
Оценка:  0
Rangol
А, почему этот военный из АТО не обратился к УПЦ, для кого тогда томос?
ВосставшийИзБана    05.02.2019, 11:54
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Потому что он умер. Потому и не обратился. А убитые горем родственники пошли в ближайшую богадельню, не разбирая кто есть кто. Им не до того было.
Boxerogos    05.02.2019, 11:39
Оценка:  -4
Boxerogos
Бля,клоуны,а кто не читает на заборах?Да все читают.Только вот интересная тенденция:если в 2014-2015 на заборах писали ПТН ПНХ,то в начиная с 2016 надписей ПРШ ПНХ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ чем остальных!А что до религии,это бизнес,не более,бога нет,как и жизни после смерти.А вот Сатана есть.
ВосставшийИзБана    05.02.2019, 11:42
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
В Евангелие от Иоана написано:

Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
Boxerogos    05.02.2019, 11:47
Оценка:  -1
Boxerogos
Я не поклоняюсь Сатане,ибо любое поклонение-грех.Но я верю в Зло.Я верю в Сатану,я знаю что только он решает всё на этой планете.У меня было несколько случаев в жизни когда я взывал о помощи к богу,но ничего не менялось,а когда попросил о помощи Сатану,изменения настали мгновенно.Но пусть каждый реш
Boxerogos    05.02.2019, 11:49
Оценка:  -1
Boxerogos
ает во что ему верить и как ему жить.Жизнь одна,после наступления смерти просто"гаснет экран"и наступает Бездна.
ВосставшийИзБана    05.02.2019, 11:53
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ну так я о том, что христиане - сатанисты.
VSHIVANKA    05.02.2019, 11:18
Оценка:  -2
VSHIVANKA
А ЧТО НЕ ТАК ?!
СВЯЩЕНИК НЕ НАРУШИЛ ПРАВОСЛАВНЫХ УСТОЕВ И НЕ ПРЕЛАЛ СВОЮ ВЕРУ ...
А ЭТОТ УКРОПНЫЙ СЕКТАНТ СРОДНИ САМОУБИЙЦЕ И ВЕРООТСТУПНИКУ , ИХ НЕ ТО ЧТО ОТПЕВАТЬ , ИХ В КЛАДБИЩЕНСКОЙ ОГРАДЕ ХОРОНИТЬ НЕЛЬЗЯ ...
УКРОПНУЮ СЕКТУ НЕ ПРИЗНАЛА НИ ОДНА ПОМЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В МИРЕ ...)))
CasperW    05.02.2019, 11:23
Оценка:  +1
CasperW
ногу с капса сними, вшывое.
ВосставшийИзБана    05.02.2019, 11:31
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
2 VSHIVANKA

Скажи, а РПЦ через сколько лет признали? Да и Бог все равно один остался. Или нет?
CasperW    05.02.2019, 11:15
Оценка:  +3
CasperW
Зачем вообще просить отпевать попа, у которого скрепы позволяют на джипах по могилах ездить?
ВосставшийИзБана    05.02.2019, 11:17
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Зачем вообще в эту сатанинскую секту обращаться?
Катилин    05.02.2019, 11:14
Оценка:  -7
Катилин
интоксикации организма - самоубийц не отпевают
Хитрый-Лис    05.02.2019, 11:17
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
Боярышник тебе в печень
Катилин    05.02.2019, 11:24
Оценка:  -3
Катилин
Не пью спиртное принципиально, даже на праздник, даже шампанского бокал. А войны света на наркоте торчат и самогоне, отсюда и интоксикации.
ВосставшийИзБана    05.02.2019, 11:29
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Откуда ты знаешь? Может сам им продаешь?
Катилин    05.02.2019, 11:30
Оценка:  -1
Катилин
Ютуб смотрю
ВосставшийИзБана    05.02.2019, 11:32
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А на заборах не читаешь?
Катилин    05.02.2019, 11:32
Оценка:  -3
Катилин
А продавать рисковано, там уже всё поделено, могут поймать и прибить за такой бизнес. Мне проще спец светом торговать и "вашим" и "нашим".
Катилин    05.02.2019, 11:32
Оценка:  -1
Катилин
Иногда и на заборах читаю, если в глаза бросается.
ВосставшийИзБана    05.02.2019, 11:34
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А я разве написал, что ты хозяин наркобизнеса? Ты просто шестерка в чужом деле.
Катилин    05.02.2019, 11:38
Оценка:  -1
Катилин
Все от кого-то зависят, ты тоже шестёрка в чьём то деле. Так устроен мир.
Boxerogos    05.02.2019, 11:13
Оценка:  -6
Boxerogos
Всех дохлых"героев"срАТО/Отс ОС отвозите под ворота"хатынки"синяка Педи.Это его герои,пусть этот хyecoc их и отпевает.Он правда иподьякон УПЦ МП,но это ничего не меняет.
LatAlliensSuck    05.02.2019, 11:04
Оценка:  -6
LatAlliensSuck
Печень отказала, говоришь... И сколько ж надо принимать на грудь, чтобы она "отказала"? Алкаш умер от цироза...
ВосставшийИзБана    05.02.2019, 11:12
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А ты у нас спец по циррозу?
LatAlliensSuck    05.02.2019, 11:43
Оценка:  0
LatAlliensSuck
Ну давай свои профессиональные версии о причинах "героической" кончины...
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