Нетерпимый к УПЦ КП священник отказался отпевать военного АТО - СМИ

Сам представитель Московского патриархата все отрицает и заверяет, что в тот день вообще был в Киеве.

Священник не знает, почему в церкви жене умершего атовца не выдали крест facebook.com/Church.ua

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В селе Матвеевка Чигиринского района Черкасской области священник УПЦ МП не захотел отпеть 37-летнего участника АТО Виталия Козачинского. Об этом пишет Gazeta.ua, ссылаясь на слова жены Козачинского Лидии Кириченко.

Издание уточняет, что военный умер от интоксикации организма. “Отец Игорь служит на два села - Матвеевку и Головковку. Когда муж умер, я обратилась к женщине, которая помогает батюшке. И позвонила ему. Он отказал“, - рассказала Кириченко.

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“Позже снова пошли в церковь, чтобы попросить крест. Но отец Игорь даже этого не позволил. Причины не объяснил, - добавила она. - Спорить не хотелось. Мой муж получил ранения в бою, долго болел. Ему сделали три операции, но отказала печень. Началось отравление организма, от этого и умер“.

Виталия в итоге отпел священник из Чигирина 48-летний Александр Филоненко. Он рассказал, что ранее отец Игорь проявлял на собрании священников различных патриархатов нетерпимость в отношении УПЦ КП.

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В то же время священник вспоминает, что местная УПЦ МП однажды отпела вора, который залез в электрощитовую на территории детского сада, и его убило током, как героя.

Сам 56-летний священник Игорь Коркоц заверил, что в захоронении никому не отказывал, а в тот день якобы был в Киеве. “Впервые слышу, чтобы кто-то ко мне обращался по поводу захоронения атовца. Об этой истории узнал недавно. Почему не дали крест в церкви, тоже не знаю“, - заявил он.

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Три года назад председатель села Головковки обвинила Коркоца в самозахвате поля и урожая, пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что уже около 200 приходов перешли из УПЦ МП в ПЦУ. На Тернопольщине тем временем произошла потасовка возле храма.