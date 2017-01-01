Итоги 14 марта: В Киеве убили сотрудника АП, а внешняя разведка осталась без начальства

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Киеве убили сотрудника АП, в Лондоне отложили Brexit, а на границе с РФ возобновили строительство “Стены“. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня

“Стену“ продолжили строить на участке в Луганской области.

В Украине возобновились строительные работы по проекту “Стена“ на российско-украинской границе. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Сейчас подрядные организации проводят подготовительные работы для строительства рокадной дороги, устройства заграждений и обустраивают противотранспортные рвы на участке в Луганской области.

Глава Службы внешней разведки сменил работу

Президент Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки, которую тот занимал с сентября 2017 года.

Позже стало известно, что в тот же день Кабмин подписал распоряжение, согласно которому Божок был назначен заместителем министра иностранных дел Павла Климкина. Оба решения датируются 13 марта, но известно о них стало только вчера.

Британия перенесла дату Brexit, очередь за ЕС

Парламент Великобритании 14 марта одобрил предложение премьера страны Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года. “За“ проголосовали 412 депутатов Палаты общин. “Против“ были 202 депутата.

Теперь Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза, а это может быть непросто..

Террористы ворвались в две мечети в Новой Зеландии и расстреляли людей

Минимум 27 человек погибли из-за стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии. Теракт произошел в городе Крайстчерч. В больницы были доставлены около 30 раненых новозеландцев.

На момент захвата мечетей в зданиях находились примерно 200 и 300 человек. По предварительным данным, вооруженные террористы ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы. Они заблокировали выходы расположенных рядом мечетей и открыли огонь по прихожанам.

В Киеве убили сотрудник Администрации президента

В Киеве возле церкви нашли труп Александра Бухтатого 1973 года рождения. Погибший работал главным консультантом Главного департамента информационной политики Администрации президента.

Вечером четверга следователи полиции объявили подозрение 25-летнему гражданину Армении в совершении разбойного нападения на сотрудника Бухтатого. Подозреваемый задержан.

Вместе с сообщником злоумышленник предположительно нанес потерпевшему не менее четырех ударов в область головы. После этого Бухтатого ограбили и оставили на улице, где он скончался.