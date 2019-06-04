Памятник Жукову подпадает под декоммунизацию
Памятник является символикой коммунистического тоталитарного режима. Закон требует демонтировать такие объекты.
Памятник маршалу СССР Георгию Жукову подпадает под действие закона о декоммунизации, заявили в Украинском институте национальной памяти (УИНП).
"Согласно Закону о декоммунизации (п/п. Г п. 4 ч. 1 ст. 1) символикой коммунистического режима являются в том числе памятники лицам, которые занимали руководящие должности. Жуков был первым заместителем наркома обороны СССР в 1942-44 годах и министром обороны СССР в 1955-57 годах, следовательно, занимал руководящие должности в высших органах власти СССР. Поэтому этот памятник является символикой коммунистического тоталитарного режима. Закон (п. 6 ст. 7) требует демонтировать такие объекты", - пояснил юрист УИНП Сергей Рябенко.
По его словам, инициатива вернуть проспекту имя Жукова в Харькове противоречит ч. 6 ст. 3 Закона О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий. Исключения этой части не касаются объектов топонимики.
Напомним, 2 июня группа активистов, пикетировавших съезд партии Доверяй делам в Харькове, устроили "коридор позора" для участников съезда, а также снесли бюст Жукову. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен.
Позже сообщалось, что за снос памятника возбуждено уголовное дело.
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А ВОТ ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ГАУПТШТУРМФЮРЕРУ СС ШУХЕВИЧУ И ЕГО СОРАТНИКУ , ФАШИСТСКОМУ ХОЛУЮ БАНДЕРЕ , ЭТО В САМЫЙ РАЗ , ЭТО ПО ЭУРОПЭЙСЬКЫ ....)))
УНИЧТОЖАТЬ НАДО ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ ....
ПОД КОРЕНЬ .....
НИЧЕГО ХОРОШЕГО ИЗ ЭТОГО БЫДЛА НЕ ВЫЙДЕТ ...