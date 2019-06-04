Памятник Жукову подпадает под декоммунизацию



Памятник маршалу СССР Георгию Жукову подпадает под действие закона о декоммунизации, заявили в Украинском институте национальной памяти (УИНП).



"Согласно Закону о декоммунизации (п/п. Г п. 4 ч. 1 ст. 1) символикой коммунистического режима являются в том числе памятники лицам, которые занимали руководящие должности. Жуков был первым заместителем наркома обороны СССР в 1942-44 годах и министром обороны СССР в 1955-57 годах, следовательно, занимал руководящие должности в высших органах власти СССР. Поэтому этот памятник является символикой коммунистического тоталитарного режима. Закон (п. 6 ст. 7) требует демонтировать такие объекты", - пояснил юрист УИНП Сергей Рябенко.



По его словам, инициатива вернуть проспекту имя Жукова в Харькове противоречит ч. 6 ст. 3 Закона О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий. Исключения этой части не касаются объектов топонимики.

Напомним, 2 июня группа активистов, пикетировавших съезд партии Доверяй делам в Харькове, устроили "коридор позора" для участников съезда, а также снесли бюст Жукову. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен.

Позже сообщалось, что за снос памятника возбуждено уголовное дело.