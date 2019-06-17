Итоги 16 июня: Бунт Филарета и обвинения Гройсмана

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Филарет разослал приглашения на свой собор; Гройсман раскритиковал Порошенко. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Байден обогнал Трампа в рейтинге кандидатов в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден (Демократическая партия) обошел главу государства Дональда Трампа (Республиканская партия) в очередном предвыборном рейтинге. Разница между возможными кандидатами на пост президента составила 10% (49% против 39%).

Эти данные были не предназначены для публикации. В связи с утечкой информации о низком рейтинге Трампа его предвыборный штаб президента уволит ряд сотрудников.

В Киеве возле АП прошла акция против использования животных в цирке

Под Администрацией президента около сотни человек провели акцию с требованием запретить использование животных в цирках. Активисты устроили под АП выступление цирковых артистов, призванное доказать, что цирк без животных может быть не менее интересным и зрелищным.

Гройсман назвал причину своих экономических неудач

Премьер-министр Владимир Гройсман надеется, что при президенте Владимире Зеленском удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики, в том числе не без помощи "очищенной" правоохранительной системы.

"Кое-что мне удалось сделать, но много, чего не удалось сделать, потому что вся система вокруг меня была абсолютно вражеская - СБУ, прокуратура, таможенник. Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов", - сказал глава правительства.

Полиция установила причину взрыва в центре Киева

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту взрыва на улице Тургеневской в Шевченковском районе.

Предварительно установлено, что взрыв произошел из-за утечки газа в одном из гаражей. Досудебное расследование ведется по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью" УК Украины.

Филарет разослал приглашения на "собор УПЦ КП"

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассылает епископам ПЦУ приглашение на "собор Украинской православной церкви Киевского патриархата", который он созывает 20 июня.

"Приглашаю вас принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева 20 июня в 11:00", - говорится в письме.

Израиль нашел на Голанах место для поселения в честь Трампа

Правительство Израиля назовет одно из поселений на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа. Поселение будет называться Рамат Трамп – высоты Трампа. Таким образом правительство страны хочет почтить Трампа, который признал суверенитет Израиля над этой территорией.

Американский лидер поблагодарил израильского премьер-министра Биньямин Нетаньяху за оказанную честь.