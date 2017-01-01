Итоги 3 июля: Дематюкация и скандал с кандидатами
Ольга Богомолец внесла в Раду проект закона о противодействии сквернословию; ЦИК отменила регистрацию на выборах Шария и Клюева: News.bigmir..net выделяет главные события вчерашнего дня.
Делегация ПАСЕ досрочно прекратила миссию в Украине
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая прибыла в Украину для работы на досрочных парламентских выборах, досрочно прекратила свою деятельность.
Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила о сожалении в связи с тем, что Киев отозвал приглашения у наблюдателей европейского ведомства.
Президент заявил о большой приватизации в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером рассказал о подготовке большой приватизации в Украине в 2019 году.
Также глава государства подчеркнул, что страна достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания нового состава Верховной Рады.
Шария и Клюева сняли с выборов в Раду
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию блогера Анатолия Шария и Андрея Клюева кандидатами в народные депутаты.
Ранее СБУ предоставила документы о том, что Шарий не находился в Украине с 2012 года, а Клюев − с 2014 года.
В парламент внесли законопроект о противодействии сквернословию
Народный депутат Ольга Богомолец внесла в Верховную Раду законопроект О противодействии сквернословию (Про дематюкацію мови). Инициатива вызвала бурную реакцию в соцсетях и среди политиков.
Пользователи сети комментируют идею “дематюкации“ страны.
Кабмин обязали восстановить отделения Укрпочты
Окружной административный суд Киева обязал Министерство инфраструктуры Украины восстановить стационарные почтовые отделения в селах с населением менее 2000 жителей.
В Украине завершился весенний призыв
В Украине на срочную военную службу в 2019 году призвали и направили в войска 17 тысяч 370 человек.
В ВСУ отметили, что в течение апреля-июня на службу были призваны мужчины 1992-1999 годов рождения. Военные комиссариаты выполнили государственное задание на 100%.
Путин одобрил выход из ракетного договора
Президент России Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Главой Европарламента стал итальянский депутат
Новым председателем Европарламента избран итальянский депутат Давид-Мария Сассоли, который представляет союз партий социалистической направленности.