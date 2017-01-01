Итоги 3 июля: Дематюкация и скандал с кандидатами

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Раду подали проект закона о нецензурной лексике ukrinform.ua

Ольга Богомолец внесла в Раду проект закона о противодействии сквернословию; ЦИК отменила регистрацию на выборах Шария и Клюева: News.bigmir..net выделяет главные события вчерашнего дня.

Делегация ПАСЕ досрочно прекратила миссию в Украине

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая прибыла в Украину для работы на досрочных парламентских выборах, досрочно прекратила свою деятельность.

Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила о сожалении в связи с тем, что Киев отозвал приглашения у наблюдателей европейского ведомства.

Президент заявил о большой приватизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером рассказал о подготовке большой приватизации в Украине в 2019 году.

Также глава государства подчеркнул, что страна достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания нового состава Верховной Рады.

Шария и Клюева сняли с выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию блогера Анатолия Шария и Андрея Клюева кандидатами в народные депутаты.

Ранее СБУ предоставила документы о том, что Шарий не находился в Украине с 2012 года, а Клюев − с 2014 года.

В парламент внесли законопроект о противодействии сквернословию

Народный депутат Ольга Богомолец внесла в Верховную Раду законопроект О противодействии сквернословию (Про дематюкацію мови). Инициатива вызвала бурную реакцию в соцсетях и среди политиков.

Пользователи сети комментируют идею “дематюкации“ страны.

Кабмин обязали восстановить отделения Укрпочты

Окружной административный суд Киева обязал Министерство инфраструктуры Украины восстановить стационарные почтовые отделения в селах с населением менее 2000 жителей.

В Украине завершился весенний призыв

В Украине на срочную военную службу в 2019 году призвали и направили в войска 17 тысяч 370 человек.

В ВСУ отметили, что в течение апреля-июня на службу были призваны мужчины 1992-1999 годов рождения. Военные комиссариаты выполнили государственное задание на 100%.

Путин одобрил выход из ракетного договора

Президент России Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Главой Европарламента стал итальянский депутат

Новым председателем Европарламента избран итальянский депутат Давид-Мария Сассоли, который представляет союз партий социалистической направленности.