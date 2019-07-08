"Про-украинский маньяк": Туск на украинском попрощался с Киевом

Президент Евросовета в последний раз выступил в столице Украины в своей должности.

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Президент Евросовета Дональд Туск во время своего последнего визита в Украину в указанной должности поблагодарил украинский народ и пообещал всегда оставаться другом Украины. Об этом сообщает УНН.

Во время совместного заявления с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом Туск выступил на украинском языке, заверив Киев в поддержке.

“Уважаемые друзья. Это, пожалуй, мой последний визит в Украину в качестве председателя Евросовета. Я горжусь тем, что имел возможность поработать с вами в контексте общности наших интересов и ценностей“, - подчеркнул он.

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“Я останусь вашим другом и союзником независимо от того, кем я буду в будущем. В течение всех этих лет я всегда старался поддерживать Украину в Европе, а Европу в Украине“, - говорит Туск.

“Отвага и решимость украинцев снискали уважение и признание у многих европейцев, и сегодня среди них все больше союзников украинского дела. В моих глазах вы все — герои“, - добавил он.

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“Именно так я видел вас во время Революции Достоинства на Майдане, а также затем, когда вы защищали суверенитет и целостность своей страны и одновременно строили государство и вводили демократические стандарты“, - отметил глава Евросовета.

“Несмотря на бедность, которая остается во многих городах, несмотря на страдания, принесенные войной, несмотря на трудности реформ, вы устояли“, - сказал Туск.

Он подчеркнул, что Европейский союз должен гордиться и быть благодарным за то, что имеет такого партнера, как Украина.

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“Я делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины с остальной Европой. Не все удалось, не всегда я был таким эффективным, как хотел. Простите меня, друзья“, - добавил он.

Туск подчеркнул, что у Украины есть также много причин быть довольными — и украинцам “точно не за что чувствовать стыд“.

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“В Брюсселе некоторые смотрели на меня как на про-украинского маньяка, не раз мне говорили это в глаза. Честно говоря, я очень горжусь этим эпитетом. Вы можете всегда на меня рассчитывать“, - добавил он.

В начале июля лидеры 28 стран-членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты.

Напомним, сегодня в Мариинском дворце в Киеве проходит саммит Украина-ЕС.