Итоги 13 августа: Указ о гражданстве, минус переговорщик

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Зеленский упростил предоставление гражданства Украины гражданам России, Безсмертного отстранили от переговоров по Донбассу. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский уволил одного из переговорщиков в Минске

Президент Владимир Зеленский во вторник, 13 августа, подписал указ, которым освободил Романа Безсмертного от должности представителя Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группе в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

“В частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 № 414 Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе (с изменением, внесенным указом от 9 июля 2019 № 504) освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы“, – говорится в указе.

Суд разрешил допрос Порошенко на полиграфе

Госбюро расследований получило разрешение суда на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает пресс-служба ГБР.

“Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии“, - сообщили в ГБР.

Нацбанк подал миллиардный иск против Коломойского

Национальный банк Украины подал встречный иск к Игорю Коломойскому о взыскании 4,26 млрд грн. Об этом говорится в постановлении Северного апелляционного хозсуда от 8 августа.

Ранее экс-владелец ПриватБанка подал иск к Нацбанку, в котором просит суд признать недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования, полученному от НБУ. Коломойский считает, что кредитный договор недействителен, поскольку был заключен на основании “противоправных постановлений правления НБУ“.

Кабмин оценил убытки от последнего эмбарго России

В Министерстве экономического развития и торговли оценили последствия от действия “торгового“ постановления РФ.

Российское правительство 18 апреля 2019 года запретило вывозить в Украину некоторые нефтепродукты, а также обязало получать разрешение Минэкономразвития на экспорт дизтоплива и сжиженного газа. Из Украины запретили ввозить изделия из бумаги и картона, в том числе флизелиновые обои, а также обувь и женскую одежду.

Указанные запреты и ограничения распространяются на 5,3% экспорта украинских товаров в РФ и 54% импорта российских товаров в Украину.

Под Офисом президента требовали отставки Супрун

Под Офисом президента в Киеве во вторник, 13 августа, собралось несколько сотен человек, которые требовали уволить главу Минздрава Ульяну Супрун.

Как сообщается, большинство из протестующих - работники медицинских учреждений и объединений медиков.

На митинге слышны крики “Супрун, прочь“ и “Супрун, позор“.

Зеленский упростил россиянам получение гражданства

Президент Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства Украины гражданам России. Об этом говорится в указе президента, подписанном во вторник, 13 августа.

Речь идет об упрощении получения украинского гражданства “иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (принимают) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений“.

Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Девять женщин обвинили испанского тенора Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.

Все женщины работали с музыкантом на сцене. Среди выдвинувших обвинение женщин восемь певиц и одна танцовщица.